Let op water en wind bij het opzetten van een statief

Een statief neerzetten in de branding moet doordacht gebeuren. Laat het bovendien niet alleen.

Voor lange sluitertijden is beweging belangrijk. Of ik wil beweging laten zien, of ik wil het helemaal weghalen. Ik fotografeer dan ook vaak in water, of bij water. Of het waait hard, om de beweging die de wind veroorzaakt vast te leggen.Mijn statief staat dus vaak in het water. Daarbij moet ik opletten dat het stromende water of de branding van de zee het statief niet om duwt. Of dat de wind het statief om blaast. Simpelweg het statief zonder nadenken neerzetten is dus niet slim.