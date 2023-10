Straatfotografie tip: Probeer eens een panning-foto

Nijmegen - f/13, 1/15s, 160 ISO @ 35mm

De beweging ontstaat door je camera in te stellen op sluitertijdvoorkeur (S- of Tv-stand) en je sluitertijd terug te draaien naar bijvoorbeeld 1/15 seconde.Vervolgens, en hier moet je misschien even op oefenen, probeer je je camera net zo snel mee te bewegen met je onderwerp, als je onderwerp zelf beweegt.Komt er een fietser van links naar rechts voorbij, beweeg dan ook je camera van links naar rechts. Op het moment dat je voor ogen had, maak je je foto.Doordat je nu de stilstaande omgeving voor je lens laat 'bewegen' en je je onderwerp volgt, staat opeens je bewegende onderwerp stil. Probeer het eens met fietsers, auto's of van die moderne stepjes. Een heel leuk effect!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.