Anke - f/3.5, 1/60s, 2000 ISO @ 47mm

Een lichtbron is zachter als deze groter is en als hij dichter bij je model staat. Handig om te onthouden wanneer je werkt met aanwezige lampenWees niet bang de lichtgevoeligheid (ISO) van je camera omhoog te gooien om te lange sluitertijden te voorkomen. Bij de meeste moderne camera's kun je ongestraft naar 1.600 of 3.200 ISO.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.