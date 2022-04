Portretfotografie tip: Volledig zwarte achtergrond in een studio

Monique - f/8, 1/160s, 100 ISO @ 50mm

Bij voldoende afstand wordt zelfs een witte achtergrond pikzwart, al blijft het natuurlijk eenvoudiger om een zwart doek of achtergrondpapier als uitgangspunt te nemen.Heeft je model zwarte haren of bijvoorbeeld donkere kleding aan, dan kan het slim zijn om van achteren ook nog een lichtje op je model te richten. Hiermee zorg je voor een klein randje licht om je model heen waardoor hij of zij los komt van de achtergrond.In bovenstaande foto is het model zowel van links als van rechts belicht door een flitser in een softbox. Doordat het licht van opzij komt, valt het niet op de achtergrond. Die wordt dus donker.Door het licht van twee kanten te laten komen ontstaat een mooi spel van licht en schaduwen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.