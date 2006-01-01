Vreemde portretten fotograferen

Meer: Portretfotografie
Vreemde portretten fotograferenzondag 2 augustus 2026, 14:41 door Elja Trum | 123x gelezen | 0 reacties
Laatst hadden we bij de fotoclub de opdracht om een foto te maken in het thema 'Absurd'. Nu fotografeer ik het liefst portretten, dus vertaalde ik dit thema naar 'vreemde portretten'. Een leuk thema om eens mee te spelen.
Binnen het thema kun je natuurlijk allerlei kanten op. Zelf vond ik het leuk om relatief eenvoudige portretten te maken met behulp van een eenvoudige prop (rekwistiet). Gecombineerd met wat relatief eenvoudig Photoshop werk, maak je zo al snel een opvallend portret.
Zoals hierboven het portret waarbij ik Noa's hoofd weggepoetst heb, of de rechterfoto waarbij Noa een tegen haar gezicht aanhield.
Bij Letizia gebruikte ik een stuk gebroken spiegel (en Photoshop om een twee foto in de reflectie te plaatsen) en iets simpels als wat snoep kan ook een vreemd effect geven.
Leuk om te bedenken hoe je alledaagse dingen kunt gebruiken op een vreemde manier om een absurd portret te maken.
Wat is het vreemdste portret dat jij gemaakt hebt?
Meer weten over portretfotografie?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.
- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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