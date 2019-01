Waar plaats je het licht bij portretfotografie?

Als leerling aan de opleiding Fotografie loop ik, Tygo, momenteel stage bij Liesbeth van Asselt van Stapfoto. We liepen er tegen aan dat de schoolkennis met betrekking tot portretfotografie niet echt aansluit bij de praktijk.



En dus kreeg ik van Liesbeth de opdracht om me om verdiepen in lichtopstellingen. Mijn ervaringen heb ik beschreven in deze blog. Het is mijn tweede en gelijk laatste blog op Photofacts, vanaf deze maand zit ik weer in de schoolbanken!





Mono-opstelling voor zacht licht, 1 flitser op half 5, dichtbij

De flitser staat schuin naast de camera (en wordt aangestuurd via een triggerset). Door deze flitsopstelling te gebruiken voorkom je de 'platte beelden' zoals je die krijgt als je recht van voren flitst met de flitser op de camera.Bij deze opstelling vond ik het lastig om de schaduwen op de muur niet al te storend in beeld te laten komen. Door het model verder van de muur te plaatsen kwam dit uiteindelijk goed. Natuurlijk kun je ook een flitser op de achtergrond richten om de schaduw weg te flitsen of de flitser naar vier uur verzetten. Maar dan krijg je een heel andere foto....