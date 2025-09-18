Wanneer welke scherptediepte bij landschapsfotografie

Meer: Tips en Truuks
Wanneer welke scherptediepte bij landschapsfotografiedonderdag 18 september 2025, 15:30 door Nando Harmsen | 70x gelezen | 1 reactie
Ook bij landschapsfotografie kan je kiezen voor een kleine scherptediepte. Het hoeft niet altijd groot te zijn, of zelfs maximaal. Wanneer kies je welke scherptediepte? Ik geef je een handvat.
Een kleine scherptediepte kan erg nuttig zijn. Het geeft de mogelijkheid een 3D-effect te creëeren. Dat stelt je in staat om de aandacht in een foto te sturen. Je moet wel de goede keuze maken hoe weinig scherptediepte dat moet worden.
Je moet natuurlijk weten hoe scherptediepte werkt. De mate van scherptediepte wordt bepaald door het diafragma, brandpuntafstand, afstand tot het onderwerp, en afstand van het onderwerp tot de achtergrond.
Over het algemeen kan je aanhouden dat een klein diafragmagetal een kleine scherptediepte oplevert. Een groot diafragmagetal een grote scherptediepte. Dus, f/4 geeft minder scherptediepte dan f/8, enzovoort.
Daarbij moet je onthouden dat een korte brandpuntafstand meer scherptediepte zal opleveren dan een langere brandpuntsafstand. Mits je het diafragma gelijk houdt, natuurlijk.
Dan is de verhouding van afstand tot het onderwerp en de afstand van onderwerp tot de achtergrond ook bepalend. Ben jij dichterbij het onderwerp dan het onderwerp tot de achtergrond, dan zal de achtergrond sneller onscherp zijn.
Tot slot is er de lastigste van alles: de afbeeldingsgrootte en kijkafstand. Maar die wil ik voor het gemak achterwege laten, want anders wordt het veel te complex.
Met deze basis achter de rug, kan ik een handvat geven. Bedenk dat je vrij bent om ervan af te wijken. Niets moet, alles mag.
Gebruik je groothoek, kies dan voor een grote scherptediepte. Je zal vaak redelijk dicht op de voorgrond zitten, en de achtergrond zal relatief verder weg zijn. Alleen met een korte brandpuntsafstand wordt het mogelijk om beiden scherp te krijgen.
Gebruik je tele? Dan is de keuze minder recht toe, recht aan. Je moet dan de keuze laten afhangen van de onderlinge afstand van onderwerp en achtergrond, in relatie met jouw afstand tot het onderwerp.
Is het onderwerp heel ver weg, net als de achtergrond? Dan kan zal ongeacht welk diafragma alles scherp zijn. Kies dan een lensopening die in de buurt van de f/8 ligt, waarin vrijwel elk objectief optimaal presteert.
Is je onderwerp niet zo heel ver van je verwijderd? Kies dan een kleine scherptediepte. Zelfs als de achtergrond niet zo heel veel verder weg is, zal zelfs de kleinste lensopening niet voldoende zijn om alles scherp te krijgen.
Natuurlijk kan je bij groothoek ook een kleine scherptediepte gebruiken. Maar bedenk dat dit alleen goed werkt als je onderwerp nagenoeg op de minimale scherpstel-afstand zit. Alleen dan is er voldoende onscherpte in de achtergrond aanwezig.
Voorkom dat een achtergrond nét niet scherp is. Zorg voor echte onscherpte, of echte scherpte. Als het er tussenin zit wordt het storend. Dan gaat ook afbeeldingsgrootte en kijkafstand heel erg bepalend worden.
Wat gebruik jij het liefste? Heb je een voorkeur voor foto's met een grote scherptediepte, of een kleine? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
De cursus Alles over Scherptediepte
We kennen allemaal de term scherptediepte, of onder de populaire afkorting DoF. We weten ook allemaal dat diafragma invloed heeft op de scherptediepte, en dat je brandpuntafstand ook een rol speelt. Zelfs afstand doet mee.
In de cursus Alles over Scherptediepte komen alle geheimen over scherptediepte aan bod. Hoe werkt het, wat voor invloed kun je erop uitoefenen, hoe zet je het in? In 20 video's komen al die vragen en meer aan bod.
De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die dit soms lastige onderwerp stap voor stap in eenvoudige bewoordingen zal uitleggen zodat ook jij precies weet hoe scherptediepte werkt, en hoe je het voor je eigen fotografie kunt inzetten.
Ben je nog geen lid van Photofacts Academy? Meld je dan nu aan en krijg niet alleen de cursus over scherptediepte, maar ook meer dan 100 andere interessante cursussen over fotografie en fotobewerking.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
1 reactie
Donald Willemsen schreef vandaag om 16:55 | reageer
Nando, de 4e foto vind ik erg mooi en je schrijft erbij dat je die met een groothoek hebt gemaakt. Nu zou ik een soortgelijke foto, dus met een onderwerp op de voorgrond en een hele interessante achtgrond graag eens maken met een brandpunt in het telebereik en een lage diafragmawaarde in verband met het licht. Ik denk hierbij aan een focusstack ( de Canon Eos R7 maakt die automatisch) om de foto van voor tot achter scherp te krijgen. Er moet dus een grote afstand overbrugd worden.
Is er een methode om te bepalen hoeveel foto's je dan moet maken en hoe groot te tussenruimte mag zijn om geen onscherpe delen in de foto te krijgen? Kan photopills daarbij behulpzaam zijn?
