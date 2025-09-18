Wanneer welke scherptediepte bij landschapsfotografie

Donald Willemsen schreef vandaag om 16:55 | reageer

Nando, de 4e foto vind ik erg mooi en je schrijft erbij dat je die met een groothoek hebt gemaakt. Nu zou ik een soortgelijke foto, dus met een onderwerp op de voorgrond en een hele interessante achtgrond graag eens maken met een brandpunt in het telebereik en een lage diafragmawaarde in verband met het licht. Ik denk hierbij aan een focusstack ( de Canon Eos R7 maakt die automatisch) om de foto van voor tot achter scherp te krijgen. Er moet dus een grote afstand overbrugd worden.

Is er een methode om te bepalen hoeveel foto's je dan moet maken en hoe groot te tussenruimte mag zijn om geen onscherpe delen in de foto te krijgen? Kan photopills daarbij behulpzaam zijn?