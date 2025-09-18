Photofacts Academy

Wanneer welke scherptediepte bij landschapsfotografie

donderdag 18 september 2025, 15:30 door | 70x gelezen | 1 reactie

Ook bij landschapsfotografie kan je kiezen voor een kleine scherptediepte. Het hoeft niet altijd groot te zijn, of zelfs maximaal. Wanneer kies je welke scherptediepte? Ik geef je een handvat.

Een kleine scherptediepte kan erg nuttig zijn. Het geeft de mogelijkheid een 3D-effect te creëeren. Dat stelt je in staat om de aandacht in een foto te sturen. Je moet wel de goede keuze maken hoe weinig scherptediepte dat moet worden.

Je moet natuurlijk weten hoe scherptediepte werkt. De mate van scherptediepte wordt bepaald door het diafragma, brandpuntafstand, afstand tot het onderwerp, en afstand van het onderwerp tot de achtergrond.

Nando 2016 fotograferen

Hoe kies je de meest geschikte scherptediepte? Je keuze bepaalt hoe de foto eruit gaat zien.

Over het algemeen kan je aanhouden dat een klein diafragmagetal een kleine scherptediepte oplevert. Een groot diafragmagetal een grote scherptediepte. Dus, f/4 geeft minder scherptediepte dan f/8, enzovoort.

Daarbij moet je onthouden dat een korte brandpuntafstand meer scherptediepte zal opleveren dan een langere brandpuntsafstand. Mits je het diafragma gelijk houdt, natuurlijk.

Nando 2020 fotograferen

Brandpuntsafstand is een belangrijke factor in de keuze voor scherptediepte.

Dan is de verhouding van afstand tot het onderwerp en de afstand van onderwerp tot de achtergrond ook bepalend. Ben jij dichterbij het onderwerp dan het onderwerp tot de achtergrond, dan zal de achtergrond sneller onscherp zijn.

Tot slot is er de lastigste van alles: de afbeeldingsgrootte en kijkafstand. Maar die wil ik voor het gemak achterwege laten, want anders wordt het veel te complex.

Nando 2013 fotograferen

Scherptediepte wordt ook bepaalt door de manier hoe je naar een foto kijkt. De afbeeldingsgrootte en kijkafstand is erg bepalend.

Met deze basis achter de rug, kan ik een handvat geven. Bedenk dat je vrij bent om ervan af te wijken. Niets moet, alles mag.

Gebruik je groothoek, kies dan voor een grote scherptediepte. Je zal vaak redelijk dicht op de voorgrond zitten, en de achtergrond zal relatief verder weg zijn. Alleen met een korte brandpuntsafstand wordt het mogelijk om beiden scherp te krijgen.

Nando alles scherp 24mm

Met een groothoek kan je vaak het beste een grote scherptediepte gebruiken. Dit is met 24mm en f/11.

Gebruik je tele? Dan is de keuze minder recht toe, recht aan. Je moet dan de keuze laten afhangen van de onderlinge afstand van onderwerp en achtergrond, in relatie met jouw afstand tot het onderwerp.

Is het onderwerp heel ver weg, net als de achtergrond? Dan kan zal ongeacht welk diafragma alles scherp zijn. Kies dan een lensopening die in de buurt van de f/8 ligt, waarin vrijwel elk objectief optimaal presteert.

Nando alles scherp 238mm

Is alles ver weg, dan is alles scherp, zelfs met de grootste lensopening. Dit is met 238mm brandpunt en f/10.

Is je onderwerp niet zo heel ver van je verwijderd? Kies dan een kleine scherptediepte. Zelfs als de achtergrond niet zo heel veel verder weg is, zal zelfs de kleinste lensopening niet voldoende zijn om alles scherp te krijgen.

Nando kleine dof 200mm

Is het onderwerp redelijk dichtbij, en gebruik je tele. Overweeg dan een kleine scherptediepte. Dit is met 200mm en f/2,8.

Natuurlijk kan je bij groothoek ook een kleine scherptediepte gebruiken. Maar bedenk dat dit alleen goed werkt als je onderwerp nagenoeg op de minimale scherpstel-afstand zit. Alleen dan is er voldoende onscherpte in de achtergrond aanwezig.

Nando kleine dof 24mm

Ook met groothoek kan je een kleine scherptediepte gebruiken, mits je dicht op je onderwerp blijft. Dit is 24mm en f/2,8.

Voorkom dat een achtergrond nét niet scherp is. Zorg voor echte onscherpte, of echte scherpte. Als het er tussenin zit wordt het storend. Dan gaat ook afbeeldingsgrootte en kijkafstand heel erg bepalend worden.

Wat gebruik jij het liefste? Heb je een voorkeur voor foto's met een grote scherptediepte, of een kleine? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.


De cursus Alles over Scherptediepte



We kennen allemaal de term scherptediepte, of onder de populaire afkorting DoF. We weten ook allemaal dat diafragma invloed heeft op de scherptediepte, en dat je brandpuntafstand ook een rol speelt. Zelfs afstand doet mee.

In de cursus Alles over Scherptediepte komen alle geheimen over scherptediepte aan bod. Hoe werkt het, wat voor invloed kun je erop uitoefenen, hoe zet je het in? In 20 video's komen al die vragen en meer aan bod.



De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die dit soms lastige onderwerp stap voor stap in eenvoudige bewoordingen zal uitleggen zodat ook jij precies weet hoe scherptediepte werkt, en hoe je het voor je eigen fotografie kunt inzetten.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

1 reactie

  1. Donald Willemsen
    Donald Willemsen schreef vandaag om 16:55  | reageer

    Nando, de 4e foto vind ik erg mooi en je schrijft erbij dat je die met een groothoek hebt gemaakt. Nu zou ik een soortgelijke foto, dus met een onderwerp op de voorgrond en een hele interessante achtgrond graag eens maken met een brandpunt in het telebereik en een lage diafragmawaarde in verband met het licht. Ik denk hierbij aan een focusstack ( de Canon Eos R7 maakt die automatisch) om de foto van voor tot achter scherp te krijgen. Er moet dus een grote afstand overbrugd worden.
    Is er een methode om te bepalen hoeveel foto's je dan moet maken en hoe groot te tussenruimte mag zijn om geen onscherpe delen in de foto te krijgen? Kan photopills daarbij behulpzaam zijn?

