16 terabyte aan razendsnelle externe opslag voor je foto's

Voor de maximale snelheid moet je de drive met Thunderbolt aansluiten, maar met USB kun je nog snelheden tot 900 megabyte per seconde halen. Een groter nadeel is wellicht dat er een externe stroomadapter nodig is voor de drive. Vooral als je hem onderweg wilt gebruiken is dat wat omslachtig.



Het nadeel had je natuurlijk wel al aan zien komen: de prijs. De Sabrant kost 2.899,99 dollar. Momenteel is ie ook nog niet leverbaar in Nederland, maar dat zal binnenkort wel komen.



Via: Petapixel



