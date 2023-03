7Artisans komt met Handheld Split Diopter Filter

In de wereld van video wordt een split diopter lens regelmatig gebruikt als bijzonder effect. Het stelt je in staat om zowel iets in de voorgrond als in de achtergrond scherp te hebben. Hierbij kun je wel nog steeds met een kleine scherptediepte werken. Je zit dus onscherpte tussen de twee scherpe gebieden.



Daarnaast kun je met het filter onscherpe delen of bijzondere bokeh in je foto creŽren.