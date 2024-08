Review: Haida Premium Brass en Bluestone UV filters

Er is een heel klein beetje extra flare ontstaan, maar dit is minimaal.

UV-filter, of toch niet?

Een UV-filter zorgt voor het verminderen van de hoeveelheid UV-licht. Hierdoor is er minder snel last van een blauwige kleurzweem. Dit was vooral een probleem dat bij analoge film een rol speelde.Echter, UV-licht wordt al door de atmosfeer tegengehouden, en zal alleen op grote hoogte nog een rol spelen. Per 1000 meter hoogte zal het UV-licht tot 12% toenemen. In de bergen kan een UV-filter nog steeds effect hebben.