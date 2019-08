Canon 90D, M6 mark II en twee lichtsterke RF-objectieven aangekondigd

Aan de buitenkant is er weinig verandert. De paar knopjes zijn verplaatst en er is een autofocus joystick toegevoegd. Binnenin is er iets meer aangepast: de nieuwste Digic 8 processor zit erin, de autofocus sensor is verbeterd en je kunt er nu 10 foto's per seconde mee maken.



Zo op het eerste gezicht dus een welkome update, al zit er niks bij dat er echt uitspringt. Als je deze camera serieus overweegt zou ik hem zeker nog even goed vergelijken met de Canon EOS RP. Voor hetzelfde geld heb je dan een full-frame systeemcamera.





Canon EOS M6 mark II

De Canon M6 mark II lijkt de systeemcamera versie van de Canon 90D te zijn. Ook de M6 heeft dezelfde 32,5 megapixel APS-C formaat CMOS sensor en kan ook in 4K video opnemen.De Digic 8 processor geeft je de mogelijkheid om met deze camera 14 foto's per seconde te maken. Meer dus dan de 90D.De M6 mark II maakt uiteraard gebruik van Canon's EF-M vatting. Wil je ook EF-S of EF objectieven gebruiken, dan moet je een adapter hebben.