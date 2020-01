Canon EOS 1D X mark III aangekondigd

Canon heeft vanochtend haar nieuwe vlaggenschip aangekondigd; de Canon EOS 1D X mark III. Zoals gebruikelijk wordt deze camera vlak voor de nieuwe Olympische spelen aangekondigd. De Canon 1D X is dan ook favoriet onder sportfotografen.





Canon EOS 1D X mark III specificaties

Logischerwijs is zijn voorganger, de 1D X mark II, dan ook al weer vier jaar oud. Er zijn dus ook de nodige upgrades te vinden in deze camera.- 20,1 megapixel full-frame CMOS sensor- 16 foto's per seconde (20 in live-view)- DIGIC X processor- 191 punts autofocus systeem (155 kruispunten)- 10-bit HDR foto's in HEIF formaat- 5,5K video (12 bit, 60p)- 2x CFexpress geheugenkaart slotenHet autofocus systeem is flink aangepast,met een nieuwe twee-dimensionaal pixelopstelling (voorheen waren het 'lijntjes'). Hierdoor kan de camera nog beter scherp stellen; ook bij weinig contrastverschillen.De autofocus biedt nu ook het volgen van hoofd en gezicht waarbij gebruik gemaakt wordt van 'deep learning'. In live-view heb je bovendien ook nog oog- en gezichtsdetectie.