Canon EOS 850D: snelle middenklasse spiegelreflex met 4K-video

Ook kun je filmen in 4-k resolutie met 25 of 24fps. De CMOS beschikt over fasedetectiefocuspixels en je kunt in liveview mogelijk om tijdens het fotograferen of filmen oog- en gezichtsdetectie in te zetten.



De EOS 850D heeft de vermaarde Dual Pixel CMOS autofocus van Canon aan boord, plus 45 kruiselingsgevoelige focuspunten. Samen zorgen ze voor uiterst snelle, nauwkeurige scherpstelling.



Mooi is ook dat de EOS 850D oogdetectie (Eye-AF) in huis heeft en geavanceerde iTR-AF met gezichtsherkenning . Dat betekent: altijd scherpe portretfoto's, foto na foto.



De camera weegt 515 gram en heeft wifi en bluetooth aan boord. Het kantelbare 3"-lcd-scherm aan de achterzijde heeft 1,04 miljoen beeldpunten.





Het mooie van een spiegelreflexcamera van Canon: je hebt de keuze uit een enorme line-up aan objectieven en een hoop accessoires. Je kunt bijvoorbeeld een groot aantal EF- of EF-S-objectieven gebruiken op je Canon-spiegelreflex.Of je voegt een Speedlite-flitser toe voor meer creatieve belichtingsmogelijkheden. De geluidskwaliteit van je video's verbeter je door het aansluiten van een externe microfoon.De losse body kost 920 euro en een kit met EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM-objectief krijgt een adviesprijs van 1.020 euro. Canon zal de EOS 850D op 20 april 2020 uitbrengen.