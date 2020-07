Canon EOS R5, R6 en nieuwe objectieven aangekondigd

Bediening

Wat natuurlijk fijn is voor mensen die al een Canon gewend zijn, is dat deze R5 direct vertrouwd zal aanvoelen. Het is gewoon duidelijk een Canon met de vertrouwde bediening.



Zelfs de vertrouwde controller, zoals we die kennen van bijvoorbeeld de 5D, is terug. De touch-bar die op de EOS R te vinden was is (terecht) verdwenen.



Nieuwe accu

Beide camera's hebben een nieuwe accu met een langere levensduur. Gelukkig is de accu ook compatibel met alle huidige camera's die de LP-E6 serie accu gebruiken.



De LP-E6NH vervangt de LP-E6N, heeft een 14 procent hogere capaciteit tot 2.130 mAh. Hierdoor kun je nog langer fotograferen en filmen terwijl de compatibiliteit met bestaande producten en accessoires gehandhaafd blijft.





Prijs en beschikbaarheid

Canon EOS R6

Canon EOS R6 specificaties

Prijs en beschikbaarheid

BG-R10 battery grip

WFT-R10 Wi-Fi-transmitter

Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM

Canon RF 600mm en 800mm f/11 IS STM

De Canon EOS R6 gaat 4.549,99 euro kosten. Een stevige prijs helaas, maar je krijgt er uiteraard ook wel een mooie camera voor. Hij moet eind deze maand al in de winkels liggen.De Canon EOS R6 is het meer betaalbare broertje van de Canon EOS R5. Goed te vergelijken met de Canon 6D versus de Canon 5D. De specificaties van deze camera zijn ook nog steeds uitstekend.Als je kijkt naar de snelheid van de camera, dan is het tevens een prima vervanger van de EOS 7D mark II.Zo heeft de camera een 20,1 megapixel sensor waarmee ook 20 beelden per seconden geschoten kunnen worden. Video is nog steeds een prima 4K (met 60p).- Full-frame 20,1 megapixel CMOS sensor- 20 foto's per seconde (12 indien mechanisch)- Lichtgevoeligheid: 100 - 102.400 ISO (uitbreidbaar tot 50 - 204.800)- 3 inch display (1,62 miljoen beeldpunten)- Elektronische zoeker: OLED, 3,69 miljoen beeldpunten- 4K video (60p)- Full HD video (120p)- RF-vatting- Wi-fi (2,4 Ghz)- Gewicht: 598 gram (zonder accu)De Canon EOS R6 is met 2.739,99 euro zo'n 1.800 euro goedkoper dan zijn grote broer. De R6 moet eind augustus in de winkel liggen.Gelijk met de camera's is er ook een nieuwe battery grip aangekondigd. Hij is zowel te gebruiken met de EOS R5 als de EOS R6.De nieuwe battery grip biedt je de mogelijkheid om de camerabody's te voeden met twee accu's (LP-E6/N/NH). Deze battery grip biedt ook dubbele bedieningstoetsen voor gemakkelijker verticaal fotograferen.De BG-R10 battery grip is vanaf eind juli verkrijgbaar voor 409,99 euro.De Canon EOS R5 kan ook gebruik maken van een speciale Wi-Fi-transmitter in battery grip-uitvoering. Deze transmitter heeft 2x2 MIMO-antennes voor snellere transmissie over een groter bereik.De WFT-R10 biedt ook verbeterde netwerkcommunicatie voor SFTP via Wi-Fi en heeft een gigabyte snelheid via de ethernetpoort.De WFT-R10 is ook vanaf eind juli verkrijgbaar voor een prijs van 1.169,99 euro.Canon heeft ook een aantal nieuwe objectieven aangekondigd. Een daarvan is deze lichtsterke 85mm. Deze lijkt prima geschikt voor portretten en macrofoto's.De beeldstabilisatie is goed voor 5 stops. In combinatie met de R5 of R6 haal je zelfs 8 stops.De RF 85mm f/2 Macro IS STM vanaf oktober voor een verkoopadviesprijs van 719,99 euro.Twee bijzondere objectieven. Deze superzooms hebben niet alleen een vast brandpuntafstand, ze hebben ook een vast diafragma. Je kunt met de 600 en de 800mm dus alleen op f/11 fotograferen.