Canon EOS R5C aangekondigd

Nu kun je met de camera ook onbeperkt (tot je kaartje vol is) filmen in 8K met 60p. Door de koeling zal de camera niet oververhitten. 4K video kun je met maar liefst 120p vastleggen. Je kunt dan ook nog steeds de volledige autofocus gebruiken van de camera.



De R5C kan ook opnemen in Cinema RAW Light. Een videoformaat dat ook op de Canon C300 mark III te vinden is. 8K HDR opnames kun je met dit model ook in het HLG formaat vastleggen.



De Canon R5C heeft geen beeldstabilisatie op de sensor. Toch wel een nadeeltje dus en je moet de camera dus wel serieus veel in willen gaan zetten voor video om voor deze variant te kiezen. Er is wel een mogelijkheid voor elektronische stabilisatie.



Deze Canon EOS R5C is dus echt gericht op videografen en zal vermoedelijk niet zo populair zijn onder fotografen.





Prijs en beschikbaarheid

De Canon EOS R5C moet in maart in de winkels liggen en gaat 5.029,99 euro kosten.