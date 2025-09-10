Canon introduceert de EOS C50 en de RF 85mm f/1.4L VCM

Meer: Productaankondiging
Canon introduceert de EOS C50 en de RF 85mm f/1.4L VCMwoensdag 10 september 2025, 13:13 door Nando Harmsen | 63x gelezen | 0 reacties
Canon heeft een nieuwe Cinema camera uitgebracht. De EOS C50 is een compacte hybride camera voor professionals. Tegelijkertijd ziet de RF 85m f/1.4L VCM het daglicht.
De Canon EOS C50 is een full frame Cinema camera met RF-vatting. Het is de kleinste Cinema camera in de EOS-serie. De camera heeft een nieuwe 7K CMOS sensor. Samen met de snelle DIGIC DV-7-processor kan je intern RAW filmen tot 7K 60p.
Daarnaast is er 4K 120p en 2K 180p beschikbaar. De EOS C50 is de eerste EOS-camera die open-gate opnames biedt. Dit biedt veel mogelijkheden voor het vrij bewerken van videobeelden. De camera heeft Dual Base ISO (ISO800/6400) met 15+ dynamisch bereik.
Behalve filmen biedt de EOS C50 ook de mogelijkheid voor fotografie. De sensor geeft 32 megapixel foto's. Hou er rekening mee dat de camera geen zoeker heeft. Bij omschakeling naar foto krijg je het bekende fotomenu.
De camera is modulair ontworpen. Er zijn verschillende bevestigingspunten voor accessoires. Er is een afneembare handgreep beschikbaar met XLR-aansluitingen en bediening voor video. Er zijn ook bevestingspunten voor een optionele Canon PL-RF-vattingsadapter.
De Canon EOS C50 is vanaf november beschikbaar voor 3.899 euro.
Canon heeft ook de lang verwachte RF 85mm f/1.4L VCM geïntroduceerd. Dit objectief breidt de bestaande serie VCM objectieven uit. Dit objectief is net zo klein en licht, wat het perfect maakt voor zowel fotografie als video.
Het objectief is vanaf oktober beschikbaar voor 1.799,99 euro.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
