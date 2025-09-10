Canon introduceert de EOS C50 en de RF 85mm f/1.4L VCM



Canon heeft ook de lang verwachte RF 85mm f/1.4L VCM geïntroduceerd. Dit objectief breidt de bestaande serie VCM objectieven uit. Dit objectief is net zo klein en licht, wat het perfect maakt voor zowel fotografie als video.



Het objectief is vanaf oktober beschikbaar voor 1.799,99 euro.



