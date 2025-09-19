Review: Canon EOS R50 V vlogcamera

Meer: Reviews
Review: Canon EOS R50 V vlogcameravrijdag 19 september 2025, 11:22 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Canon heeft een vlogcamera uitgebracht die gebaseerd is op de populaire EOS R50 mirrorless camera. Deze APS-C camera is gericht op de content creator met een uitgebreide set video mogelijkheden. Ik kreeg de EOS R50 V voor een review.
De Canon EOS R50 is een leuke camera voor de fotografie liefhebber. Lees de review er maar eens op na. De camera biedt een keur aan mogelijkheden, waaronder een eenvoudige videofunctie.
Ben je iemand die voornamelijk fotografeert, dan is de EOS R50 een goede keuze. Ga je meer filmen of vloggen? Overweeg dan de nieuwe EOS R50 V. Deze camera is volledig gericht op de videograaf.
Dit is de reden dat is voor deze review mij helemaal op de videomogelijkheden heb gericht. Fotografie komt niet aan bod. Aangezien de camera gebaseerd is op de EOS R50, kan je in die review lezen wat je kan verwachten op fotografie-gebied.
Enkele specificaties
Omdat de EOS R50 V voornamelijk gericht is op video, heb ik de belangrijkste specificaties op dat gebied opgesomd. Voor fotografie is het goed om te weten dat je in feite dezelfde of vergelijkbare functies en mogelijkheden hebt als de EOS R50.
- 25,5 megpixels APS-C CMOS sensor
- Enkel UHD-II-SD kaartslot
- Dual Pixel CMOS AF II autofocus systeem met 651 zones voor foto's en 527 voor video
- Autofocus gevoeligheid tot -5 EV
- Objectherkenning voor mensen, dieren en voertuigen
- ISO gevoeligheid van 100 tot 32000 (uitbreidbaar tot 51200
- 3 inch LCD-scherm met 1,04 megapixels, EVF ontbreekt.
- 4K UHD uit 6K oversampling in 50 (crop) en 25 fps, Full-HD in 100, 50 en 25 fps
- XF-HEVC S YCC422 10-bit H.265 en XF-AVC S YCC422 10-bit H.264
- HDR PQ en Log3 opname, ondersteunt BT.709, BT.2020 en Cinema Gamut
- Video modus voor egale huid, close-up demo's en IS-videomodus
- Ingebouwde stereo microfoon 48kHz en 16-bit, 2 kanalen
- USB-C voor opladen en communicatie
- WiFi en Bluetooth 5.1
- HDMI micro, microfoon en koptelefoon aansluiting
- Maximaal 2 uur continu video opname (uitgezonderd met hoge framerate)
- Afmetingen 119,3 x 73,7 x 45,2 mm, 370 gram inclusief kaart en accu
De camera van dichtbij
Het uiterlijk van de EOS R50 V is eenvoudig met de belangrijkste functies direct onder handbereik. Een elektronische of optische zoeker ontbreekt. De camera heeft twee opnameknoppen voor video; standaard bovenop en aan de voorzijde.
Opvallend is het ontbreken van een instelwiel onder de ontspanknop. Je krijgt wel een instelwiel bovenop, onder de duim, en in combinatie met de vierwegknop achterop. Bij de ontspanknop heeft een zoomhendel voor autozoom-objectieven.
De knoppen zijn vrij klein, wat begrijpelijk is gezien het formaat van de camera. Bediening met het touchscreen is uiteraard ook mogelijk. Het PSAM wiel is gericht op video, met slechts één stand voor fotografie.
De aansluitingen van de EOS R50 V bestaan uit een remote-, microfoon- en koptelefoon aansluiting. Er is een micro-HDMI en een USB-C die zowel voor opladen van de accu als communicatie met smart devices gebruikt kan worden. In de hotshoe zitten ook connectors voor accessoires.
De camera wordt gevoed door een kleine LP-E17 accu die goed is voor 480 opnamen (CIPA). De praktijk laat ongeveer 25 minuten continu video-opnames toe. Naast de accu zit het kaartslot voor een UHS-II-SD.
Ik kreeg de camera in combinatie met de Canon-statiefgrip HG-100TBR, met de BR-E1 afstandsbediening, en de Canon DM-E100 stereomicrofoon. Deze creative set maakt het uitnodigend om de camera op een laagdrempelige manier te gebruiken
Helaas maakt de DM-E100 microfoon geen gebruik van de speciale connecties in de hotshoe. Daarentegen maakt de speciale beugel het eenvoudig om deze naast de camera te plaatsen, in combinatie met de statiefgrip
Videofuncties
De videomogelijkheden zijn meer dan voldoende voor het doel waarvoor de camera bedoeld is. Je kan tot maximaal 4K25p opnemen. Wil je 50 frames per seconde, dan zijn er beperkingen en een extra crop.
Je kan ook in full HD opnemen, waarbij er 100 frames per seconde slow-motion beschikbaar komt. Voor veel toepassingen op social media is full HD meestal al voldoende. Er is ook een S&Q setting, met enkele vaste framerates.
Kies uit de filmformaten XF-HEVC S of XF-AVC S. Beiden kunnen ingesteld worden op YCC422 en YCC420 10-bit, uitgezonderd de XF-AVC S met YCC420. Die is alleen beschikbaar in 8-bit.
De EOS R50 V biedt nog enkele mooie functionaliteiten, zoals 4 audiokanelen, een duidelijke tally lamp en digitale beeldstabilisatie.
Je krijgt HDR PQ ter beschikking, LOG 3 en de bekende video kleurmodi zoals BT.709, BT.2020 en Cinema Gamut.
Autofocus en connectiviteit
De EOS R50 V heeft de beschikking over autofocus met beeldherkenning voor mensen, dieren en voertuigen, compleet met tracking. Dit is zowel voor foto als video beschikbaar. Voor mensen kan je gezichten registreren om er prioriteit aan te geven.
Autofocus werkt goed, maar is niet feilloos. Zeker wanneer het onderwerp weinig contrast heeft of klein in beeld is kan de autofocus er moeite mee krijgen. Er zijn wel voldoende instelmogelijkheden om het gedrag van de autofocus te verfijnen, indien nodig.
De camera is uiteraard ook geschikt om verbinding te maken met smart devices zoals een tablet of smartphone. De EOS utility geeft je nog extra mogelijkheden. De EOS R50 V kan ook als webcam gebruikt worden om video direct te streamen.
Praktijk gebruik van de EOS R50 V
Het gebruik van de EOS R50 V is eenvoudig. Zet alles op automatisch, koppel de microfoon aan, en je kan gaan filmen. Met de statiefgrip heb je veel controle over het vasthouden. Je kan de camera horizontaal of verticaal monteren.
De camera herkent de oriëntatie en zorgt dat de video ook op die manier opgeslagen wordt. De autofocus zorgt voor een scherp beeld en zet eventueel HDR-PQ aan zodat je ook bij tegenlicht een gebalanceerde belichting hebt.
Er zijn een paar dingen waar ik in de praktijk tegenaan liep. Met name de keuze van instellingen bepaalt wat er in het menu beschikbaar is en wat niet. Het vinden van de oorzaak van het niet beschikbaar zijn is lastig te achterhalen.
Een ander probleem waar ik tegenaan liep was de beperkte accuduur. Na een half uur continu opnemen, of een paar uurtjes gebruik van de camera, was de accu al leeg. Een externe stroombron zoals een powerbank limiteerde de functionaliteiten van de camera.
Het is prettig dat de camera alle RF-objectieven en EF-objectieven (met adapter) accepteert. Heb je al een of meerdere Canon objectieven liggen, dan zijn die perfect te gebruiken. Dat kan tele zijn voor dieren, of groothoek bij het vloggen.
Wat ik mis is een duidelijke signalering dat je aan het opnemen bent. Een eenvoudig rood kader rond het beeld maakt het heel duidelijk. Het is bij de EOS R50 V lastig om te zien.
Conclusie
Voor een goede conclusie is het belangrijk om vooraf te bedenken voor wie deze camera bedoeld is. Zoek je professionele functionaliteiten en mogelijkheden, dan is dit niet de camera voor jou. In dat geval kom je al snel in het duurdere segment terecht.
De EOS R50 V is een camera die laagdrempelig moet zijn. Het is bestemd voor de videograaf die op een eenvoudige manier opnames wil maken zonder zich druk te hoeven maken over instellingen.
De EOS R50 V beantwoord aan deze eisen. De camera is klein, licht en biedt voldoende mogelijkheden om aan de slag te gaan met video. Dat kan verticale video zijn voor social media, of normale breedbeeld opnames die op TV of beeldscherm kunnen schitteren.
De camera zeker niet feilloos is op het gebied van autofocus, en er zijn geen uitgebreide videoformaten beschikbaar. Het is wel belangrijk om de prestaties in het licht van de doelgroep te blijven beschouwen. Voor die doelgroep biedt de camera voldoende instelmogelijkheden.
Ben je op zoek naar een eenvoudige videocamera waarmee je ook kan fotograferen? Moet het gebruik eenvoudig zijn, maar wel met de mogelijkheden om wat meer geavanceerde instellingen ter beschikking te hebben? Dan is de Canon EOS R50 V zeker een aanrader.
Prijs voor de Canon EOS R50 V ligt op 999 euro met het RF-S 14-30mm autozoom objectief. Je kan ook de body alleen krijgen voor 799 euro.
Wat goed bevalt
- Statiefaansluitingen voor verticaal en horizontaal gebruik
- Klein en compact formaat
- Meerdere knoppen voor opname te starten en stoppen
- Uitgebreide kleurinstellingen voor video mogelijk, waaronder opnemen in YCC 422 10-bit
- PSAM wiel gericht op video biedt gebruiksgemak
- Vier audio kanalen
- Veel connectiviteiten zoals streaming
- Autofocus objectherkenning en tracking voor zowel video als foto
- 6K oversampling voor 4K video
- Mogelijkheid tot een frame als 8,3 megapixel Jpeg foto op te slaan uit 4K UHD video
- Batterijlader meegeleverd
- Hotshoe met elektronische contacten
- Acceptabele prijs
Wat minder goed bevalt
- Camera kan niet gebruikt worden tijdens in de camera opladen van de accu
- Geen rood kader rond het scherm tijdens opnemen
- Rubberen afdichtingen bij connecties zitten soms in de weg
- Accu is snel leeg (een of twee reserve-accu's zijn echt nodig)
- Geen percentage weergave accucapaciteit (ook niet in het menu)
- Autofocus herkenning en tracking niet altijd even betrouwbaar
- Afhankelijk van instellingen kunnen veel functies niet beschikbaar zijn (moeilijk uit te zoeken waardoor)
- Scrollwiel op achterzijde is moeilijk te gebruiken zonder knoppen in te drukken
- Geheugenkaart naast de accu (lastig bij wisselen)
Met dank aan Canon Nederland voor het beschikbaar stellen van de Canon EOS R50 V.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 24 september 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Masterclass Flitsen op Locatie
woensdag 8 oktober 2025
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 10 oktober 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Ook interessant
-
Canon introduceert de EOS C50 en de RF 85mm f/1.4L VCM
door Nando Harmsen
-
Review: Canon RF 24mm, 35mm en 50mm VCM objectieven
door Nando Harmsen
-
Teleurstelling over meervoudige belichtingen in nieuwe Canon camera's
door Nando Harmsen
-
Canon kondigt de RF 75-300mm f/4-5.6 aan
door Nando Harmsen
-
Mijn gevecht met analoge fotografie
door Michiel Heijmans
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
42.931 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.