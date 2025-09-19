Review: Canon EOS R50 V vlogcamera

Het opnemen van Siberische grondeekhoorntjes met bediening via de afstandsbediening die in de statiefgrip zit. Helaas kon de autofocus het niet goed bijhouden (zie de video voor de resultaten).

Wat goed bevalt

Statiefaansluitingen voor verticaal en horizontaal gebruik



Klein en compact formaat



Meerdere knoppen voor opname te starten en stoppen



Uitgebreide kleurinstellingen voor video mogelijk, waaronder opnemen in YCC 422 10-bit



PSAM wiel gericht op video biedt gebruiksgemak



Vier audio kanalen



Veel connectiviteiten zoals streaming



Autofocus objectherkenning en tracking voor zowel video als foto



6K oversampling voor 4K video



Mogelijkheid tot een frame als 8,3 megapixel Jpeg foto op te slaan uit 4K UHD video



Batterijlader meegeleverd



Hotshoe met elektronische contacten



Acceptabele prijs



Wat minder goed bevalt

Camera kan niet gebruikt worden tijdens in de camera opladen van de accu



Geen rood kader rond het scherm tijdens opnemen



Rubberen afdichtingen bij connecties zitten soms in de weg



Accu is snel leeg (een of twee reserve-accu's zijn echt nodig)



Geen percentage weergave accucapaciteit (ook niet in het menu)



Autofocus herkenning en tracking niet altijd even betrouwbaar



Afhankelijk van instellingen kunnen veel functies niet beschikbaar zijn (moeilijk uit te zoeken waardoor)



Scrollwiel op achterzijde is moeilijk te gebruiken zonder knoppen in te drukken



Geheugenkaart naast de accu (lastig bij wisselen)



De camera zeker niet feilloos is op het gebied van autofocus, en er zijn geen uitgebreide videoformaten beschikbaar. Het is wel belangrijk om de prestaties in het licht van de doelgroep te blijven beschouwen. Voor die doelgroep biedt de camera voldoende instelmogelijkheden.Ben je op zoek naar een eenvoudige videocamera waarmee je ook kan fotograferen? Moet het gebruik eenvoudig zijn, maar wel met de mogelijkheden om wat meer geavanceerde instellingen ter beschikking te hebben? Dan is de Canon EOS R50 V zeker een aanrader.Prijs voor de Canon EOS R50 V ligt op 999 euro met het RF-S 14-30mm autozoom objectief. Je kan ook de body alleen krijgen voor 799 euro.