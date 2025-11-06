Canon introduceert de EOS R6 mark III en de RF 45mm f/1.2 STM

Meer: Productaankondiging
Canon introduceert de EOS R6 mark III en de RF 45mm f/1.2 STMdonderdag 6 november 2025, 10:20 door Nando Harmsen | 65x gelezen | 0 reacties
Canon heeft de nieuwe EOS R6 mark III aangekondigd. De camera heeft enkele interessante upgrades gekregen. Daarnaast is de RF 45mm f/1.2 STM aangekondigd.
De EOS R6 mark III heeft een 32,5 megapixels sensor gekregen die tot 40 beelden per seconde kan opnemen. De buffer is groter geworden zodat er 150 Raw-bestanden in één reeks gemaakt kunnen worden.
Voor deze snelheid heeft de EOS R6 mark III nu een CF Express type B en een UHS-II-SD kaartslot, net als de R5-modellen. De camera kan pre-continu opnames maken tot maximaal 20 beelden voordat de ontspanknop ingedrukt wordt.
De videofuncties van de EOS R6 mark III zijn flink uitgebreid met 7K Raw video en Open Gate functionaliteit. Er is een waveform monitor en proxies beschikbaar. De camera heeft een full size HDMI en 4-kanaals audio.
Canon RF 45mm f/1.2 STM
Met de camera heeft Canon de RF 45mm f/1.2 STM aangekondigd. Het objectief heeft een grote lensopening voor een kleine scherptediepte en gebruik in donkere lichtomstandigheden.
Het objectief is klein en compact. Het gewicht van 350 gram en het STM autofocus maakt het ideaal voor foto en video. De minimale scherpstelafstand is 45 centimeter en het objectief ondersteunt focus breathing-correctie.
De Canon EOS R6 mark III is beschikbaar vanaf eind november met een adviesprijs van 2.949 euro. Het RF 45mm f/1.2 STM objectief is dan ook beschikbaar, met een adviesprijs van 509 euro.
