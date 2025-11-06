Canon introduceert de EOS R6 mark III en de RF 45mm f/1.2 STM



Voor deze snelheid heeft de EOS R6 mark III nu een CF Express type B en een UHS-II-SD kaartslot, net als de R5-modellen. De camera kan pre-continu opnames maken tot maximaal 20 beelden voordat de ontspanknop ingedrukt wordt.



De videofuncties van de EOS R6 mark III zijn flink uitgebreid met 7K Raw video en Open Gate functionaliteit. Er is een waveform monitor en proxies beschikbaar. De camera heeft een full size HDMI en 4-kanaals audio.





Canon RF 45mm f/1.2 STM

Met de camera heeft Canon de RF 45mm f/1.2 STM aangekondigd. Het objectief heeft een grote lensopening voor een kleine scherptediepte en gebruik in donkere lichtomstandigheden.