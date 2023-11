Canon introduceert RF 10-18mm, 200-800mm en 24-105mm objectieven

Canon heeft drie nieuwe objectieven aangekondigd, waarvan er twee heel bijzonder zijn. Die twee zijn een 200-80mm zoomobjectief, en een 24-105mm zoomobjectief met f/2,8 over het hele bereik. De derde is een objectief in de RFS serie, bestemd voor APS-C camera's. Dit is de 10-18mm groothoekzoom.





Canon RF 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM

De RF10-18mm f/4.5-6.3 IS STM lijkt de minst spectaculaire in dit rijtje. Voor de fotografen die een APS-C mirrorless camera hebben is het echter een heel prettig objectief. Het is de ultragroothoek waar al even op gewacht is.