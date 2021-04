Canon kondigt de EOS R3 en drie nieuwe RF objectieven aan

Canon heeft vandaag de ontwikkeling van de nieuwe EOS R3 aangekondigd, een professionele camera die veel kenmerken van de EOS-1 serie zal hebben. Daarnaast zijn er ook drie nieuwe RF objectieven aangekondigd, waaronder een macrolens die tot maar liefst 1,4x vergroting gaat.



De Canon EOS R3 zal een mirrorless camera worden die gericht is op de professionele markt. De body heeft de kenmerken van de welbekende EOS -1 serie, met een ingebouwde verticale grip.





De EOS R3 zal een backside-illuminated CMOS sensor bevatten die een nog snellere beeldverwerking mogelijk maakt. Het rolling shutter effect bij filmopnames zal daardoor nog minder snel optreden.Met 30 beelden per seconde is de EOS R3 razendsnel. Deze snelheid zal wel afhangen van het type objectief dat gebruikt zal worden.Heel bijzonder is de eye-control function, die kan zien waar je in de zoeker naar kijkt. Daarmee zal de autofocus nog sneller op het juiste punt scherpstellen.De eye-control-functie werd het eerst bij de EOS-5 toegepast. Het zal nu een nieuw leven krijgen met de de EOS R3. Behalve deze functie komt er nog een andere nieuwe autofocus functie die nog niet bekend is gemaakt, maar de website suggereert dat het over oog-Af specifiek voor vogels zal gaan.Van de drie nieuwe RF objectieven is de RF 100mm f/2,8L macro IS USM een heel interessant objectief. Het zal met behoudt van autofocus tot vergrotingen van 1,4x kunnen gaan. Bovendien heeft het objectief een SA control ring, waarmee de sferische aberratie naar wens ingesteld kan worden.