Canon kondigt de RF 10-20mm f/4L IS STM aan

Hoewel de paar millimeter beeldhoek niet veel lijkt, geeft een 10mm brandpunt maar liefst 2x zoveel beeldhoek dan een 14mm brandpunt. Vergeleken met een 12mm is dit 1,4x zoveel.



Het objectief kleiner en de helft lichter dan de EF 11-24L. Daarmee wordt de RF 10-20mm f/4L IS USM een stuk handzamer en prettiger in het gebruik.



Er zijn een paar bijzonderheden aan dit objectief. Er is beeldstabilisatie beschikbaar en het objectief is de eerste L-versie met een stappenmotor. De scherpstelafstand is programmeerbaar.



Zoals normaal is bij dit soort objectieven, is het niet mogelijk om filters te gebruiken. Behalve de gelatine filters die aan de achterzijde geplaatst kunnen worden.



Het objectief zal in november beschikbaar komen. Hoewel de prijs nog niet bekend is, zal het vermoedelijk ergens in de buurt van de 2500 euro liggen.





