Het objectief kan gebruik maken van gelatine ND filters, die via een houder bij de achterste lenselementen worden geplaatst. Hierdoor blijf je in staat om goed belichte opnamen bij lichte situaties te maken.



Canon heeft software en een plugin ontwikkeld om de beelden die met de RF 5,2mm f/2,8L DUAL fisheye zijn gemaakt te bewerken. Met de plugin kan dit in Adobe Premiere Pro, de EOS VR Utility app is een standalone app.



Zowel de app en plugin is gratis wanneer je een video niet langer dan 2 minuten maakt. Wil je langere video's maken, dan zal er een betaald abonnement afgesloten moeten worden.



De RF 5,2mm f/2,8L DUAL Fisheye komt in de loop van december uit. De adviesverkoopprijs zal 2.240 euro bedragen.