Het is niet het eerste ultragroothoek zoomobjectief dat Canon voor de mirrorless camera's uitbrengt. De RF 14-35mm f/4L IS USM heeft een grootste lensopening van f/4 in plaats van de f/2,8 van de andere, eerder uitgebrachte RF 15-35mm f/2,8L. Daarmee is het objectief kleiner en eenvoudiger mee te nemen.



De RF 14-35mm f/4L IS USM is voorzien van een beeldstabilisatie systeem dat tot 5,5 stops beweging kan compenseren. In theorie zou je dan met 14mm brandpunt al scherpe foto's uit de hand kunnen maken met een sluitertijd van 1 seconde.



Wanneer je dit objectief gebruikt op een camera met ingebouwde beeldstabilisatie, dan krijg je maar liefst 7 stops beeldstabilisatie ter beschikking.