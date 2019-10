Canon kondigt RF objectieven en 1D X mark III aan

Canon heeft vandaag twee nieuwe RF objectieven aangekondigd; de Canon RF 70-200mm f/2.8L IS en de RF 85mm f/1.2L DS. Daarnaast kondigde Canon ook de ontwikkeling van de Canon EOS 1D X mark III aan.





Canon RF 70-200mm f/2.8L IS

Canon RF 85mm f/1.2L DS

Canon EOS 1D X mark III

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Dit telezoomobjectief is in de EF-variant altijd erg populair. Het is een mooi veelzijdig te gebruiken objectief dat door zijn lichtsterkte (en ingebouwde beeldstabilisatie) ook bij weinig licht nog goede resultaten weet te geven.Opvallend is dat dit objectief (in tegenstelling tot zijn EF voorgangers) fysiek van lengte veranderd bij het in- en uitzoomen. In zijn kortste stand is het objectief slechts 14,6 centimeter lang. Zoom je in dan wordt jij 20 centimeter lang.De beeldstabilisatie zou 5 stops voordeel moeten opleveren.De Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM is vanaf december verkrijgbaar. Het objectief gaat 2.899 euro kosten. Net zoals andere RF objectieven weer een stevige prijs. De EF variant van dit objectief gaat voor 1.000 euro minder over de toonbank.Er is al een Canon RF 85mm f/1.2, maar deze variant heeft 'Defocus Smoothing' (DS). Een speciale coating zorgt er bij dit objectief voor dat de onscherpe hooglichten zachtere randen hebben. Dit zou dus een mooier beeld moeten geven.De Canon RF 85mm f/1.2L USM DS is ook vanaf december verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs wordt maar liefst 3.509 euro. Je betaald voor de DS optie dus zo'n 500 euro extra.Het verschil met de EF versie, die 1.899 euro kost, is ook hier erg groot (ruim 1.600 euro verschil). Ik heb de niet DS versie eerder dit jaar al eens gebruikt en het is een prachtig objectief, de meerprijs is echter wel stevig ten opzichte van de ook uitstekende EF versie.Voor de Canon EOS 1D X mark III is alleen nog maar de ontwikkeling aangekondigd. Waarschijnlijk vooral om te voorkomen dat sportfotografen voor de Olympische spelen in de zomer van 2020 nog overschakelen naar een ander merk.De Canon 1D X lijn is het vlaggenschip van Canon die vooral gebruikt wordt door professionele sportfotografen.Het aantal megapixel van de sensor is nog niet bekend gemaakt, net als veel andere details. Wel is bekend gemaakt dat de autofocus nog verder verbeterd is. De camera zal hierdoor nog sneller en accurater moeten kunnen scherpstellen, ook als het erg donker of juist erg licht is.Ook zou er een nieuwe manier komen om de AF-on knop te gebruiken om scherp te stellen.De 1D X mark III zal 16 foto's per seconden kunnen schieten wanneer je de optische zoeker gebruikt (en inclusief autofocus). Ga je naar live-view, dan kun je zelf s 20 foto's per seconde maken.Ook de videomogelijkheden zouden de beste moeten zijn van welke Canon fotocamera dan ook. 4K video op 60p en in 10-bit zou mogelijk moeten zijn.