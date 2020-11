Canon RF 50mm f/1.8 en 70-200mm f/4 aangekondigd

Canon heeft twee populaire RF objectieven aangekondigd; de Canon RF 50mm f/1.8 STM en de Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM. Dit zijn nieuwe objectieven voor de Canon R systeemcamera's.





Canon RF 50mm f/1.8 STM

Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM

Wellicht de interessantste van de twee. Tenminste; met een prijs van 240 euro is dit een behoorlijk betaalbaar RF-objectief. Zelf ben ik altijd al fan geweest van de EF 50mm f/1.8 voor Canon's spiegelreflexcamera's.De 50mm is namelijk betaalbaar (die oude nog meer dan deze) en levert wel erg goede kwaliteit. Het is daardoor een heel geschikt objectief om de waarde van lichtgevoelige objectieven met vast brandpuntafstand te leren kennen.Ook deze lijkt me, als je een R-camera met kitlens gekocht hebt, een uitstekende starterslens voor beginnende fotografen.De 50mm is met 160 gram lekker licht. Hij is 41mm lang, dus ook lekker compact. Echt een objectiefje dat je gemakkelijk bij je kunt steken als je op pad gaat.Ook mooi is de nieuwe 70-200mm. Ook dit is een extreem populair objectief bij spiegelreflexcamera's. Hij is namelijk een flink stuk goedkoper dan de 70-200mm f/2.8 versie.Ook bij de RF-lijn is het verschil de moeite. De f/4 is namelijk zo'n 1.000 euro goedkoper dan de f/2.8. Je kunt dus een boel besparen door 1 stop licht te missen.