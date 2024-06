Canon RF-S 3,9mm f/3.5 STM DUAL Fisheye VR lens aangekondigd

Canon heeft vandaag de Canon RF-S 3,9mm f/3.5 STM DUAL Fisheye aangekondigd. Dit is een objectief waarmee je opnames voor virtual reality headsets kunt maken. Het werkt ook voor foto's, maar ik zal in de praktijk meer gebruikt worden voor video.





Prijs en beschikbaarheid

Dubbele fisheye-lenzen bevatten twee afzonderlijke lenzen die naast elkaar zijn geplaatst om de ogen van mensen te simuleren.Elke lens legt een beeld vast vanuit een iets ander perspectief, waardoor er twee aparte beelden ontstaan die overeenkomen met het zicht van het linker- en rechteroog. Dit stereoscopische effect maakt diepteperceptie in VR mogelijk.Zelf heb ik op het moment zijn grotere broer, de Canon RF 5,2mm f/2.8 Dual Fish-eye ter review. Superleuk om mee te werken, maar wel een stukje complexer dan normaal fotograferen of filmen.In combinatie met een VR headset (zoals een Meta Quest 3), kun je hele gave ervaringen maken. Je ziet alles dan met diepte en het voelt alsof je er echt bij bent.Het objectief is gemaakt voor camera's met een APS-C formaat sensor, zoals de Canon EOS R7. Die heeft echter slechts een resolutie van 4K bij video.Dat is eigenlijk te weinig voor goede VR beelden, aangezien de 4K verdeeld wordt over twee ogen. Bij toekomstige camera's zal vast ook 8K en hoger mogelijk worden.De nieuwe opnamehoek van 144 graden biedt een kleiner gezichtsveld dan bij VR180-opnamen (zoals zijn grotere broer wel kan). Voordeel is mogelijk dat het eenvoudiger is voor de kijker om zijn aandacht bij het onderwerp waar het om gaat te houden.Ook zal je minder snel last hebben van een voet, lamp of statiefpoot in beeld. Je kunt dus wel minder ver rondkijken, maar vaak is er aan de randen toch ook maar weinig interessants te zien.Verbeteringen zijn er ook ten opzichte van de full-frame broer. De RF-S 3,9mm f/3.5 is het eerste 3D-objectief met autofocus van Canon en heeft een One Shot Autofocus (AF) instelling. Dat is handiger dan je zou verwachten, want met het 2x fish-eye beeld is het lastig de scherpstelling goed te beoordelen.Het objectief heeft ook een aan de achterkant geplaatste filterhouder voor zowel opschroefbare- als gelatinefilters. Ook dit is nieuw.De Canon RF-S 3,9mm f/3.5 STM DUAL FISHEYE krijgt een verkoopadviesprijs van 1.319,99 euro. Het is nog niet bekend wanneer ie beschikbaar komt.