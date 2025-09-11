De eerste cinema camera van Nikon; de ZR

Meer: Productaankondiging
De eerste cinema camera van Nikon; de ZRdonderdag 11 september 2025, 15:15 door Nando Harmsen | 65x gelezen | 0 reacties
Nikon heeft haar eerste cinema camera aangekondigd. De Nikon ZR is een compacte hybride videocamera die vooral opvalt door een aantrekkelijke prijs.
Een dedicated videocamera was al te verwachten nadat Nikon het bedrijf RED overgenomen had. De Nikon ZR is dan ook geboren uit het huwelijk van deze twee bedrijven. De R in de naam komt natuurlijk van RED vandaan.
De Nikon ZR is een compacte camera van 630 gram en een verrassend groot LCD-scherm van 4 inch. Dit gaat ten koste van knoppen op de achterzijde, waardoor de bediening voornamelijk via touch screen gaat.
De camera heeft geen zoeker. Er is een digitale aansluiting in de hotshoe voor microfoons en andere accessoires. De camera heeft inbouwde stabilisatie (IBIS) die tot 7,5 stop werkt en de mechanische sluiter ontbreekt.
De sensor is een 24,5 megapixel deels gestapelde CMOS sensor die tot 6K 60p kan opnemen. Er is R3D (NE) Raw video codec en ingebouwde 32-bit float audio is beschikbaar. Autofocus objectherkenning kan mensen, dieren, voertuigen en vliegtuigen herkennen.
Het meest bijzondere is misschien wel de prijs. Je hebt de Nikon ZR in bezit voor 2.349 euro. De camera komt beschikbaar vanaf half oktober 2025.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
