Nando Harmsen

Nikon introduceert twee nieuwe lichtgevoelige objectieven

donderdag 23 oktober 2025, 11:33 door | 24x gelezen | 0 reacties

Nikon heeft twee nieuwe objectieven aangekondigd. Deze twee lichtgevoelige objectieven zijn bestemd voor de Nikon DX-modellen met een Z-vatting. Ze zijn lichtgewicht, compact en geschikt voor zowel foto als video.

De NIKKOR Z DX 16-50mm f/2,8 VR is het zoomobjectief voor het DX-formaat met f/2,8 over het gehele zoombereik. Het levert een beeldhoek op die overeenkomt met 24-75mm op FX-formaat.

Z16 50DX


Het objectief kan tot 0,15cm op 16mm scherpstellen, en 0,25cm op 50mm brandpuntafstand. Het heeft een beeldstabilisatie tot 5 stops. Scherpstelling is snel en geruisloos.

Het objectief is slechts 330 gram en levert bescherming op voor vocht en stof. Het objectief is vanaf eind oktober 2025 te verkrijgen voor een adviesprijs van 899 euro.

Het tweede objectief is de NIKKOR Z DX MC 35mm f/1,7 macro. Het objectief levert een vergroting op van 0,67x, wat in de praktijk overeenkomt met een 50mm beeldhoek en 1:1 vergroting op FX-formaat.

Z DX MC 35


De minimale scherpstelafstand is slechts 0,16 cm. Met de maximale lensopening van f/1,7 levert een prettige ronde bokeh op.

Het objectief weegt ongeveer 220 gram en is afgedicht voor vocht en stof. Vanaf eind oktober is dit objectief verkrijgbaar voor een adviesprijs van 449 euro.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

