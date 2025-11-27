 BLACK  FRIDAY - 70 euro korting + gratis de Photoshopbijbel! Meer info of word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fototip

Nando Harmsen

Ruis verwijderen? Doe het met mate

donderdag 27 november 2025, 14:41 door | 52x gelezen | 0 reacties

Als er ruis in een foto zit, grijpen we al snel naar ruisverwijdering. Maar pas op, zoals met alles geldt ook hier: overdaad schaadt. Gebruik het met mate.

Ruisreductie is een nuttig hulpmiddel. Het kan een foto die vergeven is van ruis toonbaar maken. Maar ondoordacht ruisverwijderen kan ook het tegenovergestelde effect bereiken.

Soms lijkt het dat 'we' allergisch zijn voor ruis. Zo gauw ruis gezien wordt, moet de ruisreductie uit de kast komen. 'We' zoomen zelfs in tot 100% om de ruis te ontdekken. Je kent het wel: pixelpeeping.

Nando eland bewerkt

Fotograferen met extreem hoge ISO-waardes is soms nodig. Dan wil je wat ruisreductie toepassen. Dit is een 100% uitsnede uit de foto.

Ruis ontstaat door een hoge ISO-waarde, al dan niet in combinatie door de meer extreme nabewerking. Met name schaduwen oplichten kan funest zijn en de ruis bijna je scherm uit laten springen. Natuurlijk wil je dit verwijderen.

Maar ga niet alles verwijderen. Smeer het niet uit tot alles glad is en er geen enkele ruis meer te bekennen is. Ruis is als de poriën van een foto. Het laat de foto ademen. Door elk spoor van ruis te verwijderen smeer je die poriën dicht.

Nando eland ruis max

Een foto compleet ontdaan van elke vorm van ruis. Ruisreductie is 100% toegepast. Dit is niet echt meer.

Ruisreductie is niet fout. Maar voer het met mate uit. Laat altijd een klein beetje ruis over. Dat maakt de foto echter, realistischer. Zo gauw de ruis weg is, zal je foto van plastic zijn. Onecht, kunstmatig.

Nando eland ruis 40

Ruisreductie met wat ruis behouden. Ruisreductie staat op 40%. Dat maakt de foto veel beter.

Als je ruisreductie toepast, zet de hoeveelheid reductie dan altijd wat terug. Kijk waar de ruis aanwezig is maar niet langer storend.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Fototip
home
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.887 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord