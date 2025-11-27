Meer: Fototip
Ruis verwijderen? Doe het met mate
donderdag 27 november 2025, 14:41 door Nando Harmsen
Als er ruis in een foto zit, grijpen we al snel naar ruisverwijdering. Maar pas op, zoals met alles geldt ook hier: overdaad schaadt. Gebruik het met mate.
Ruisreductie is een nuttig hulpmiddel. Het kan een foto die vergeven is van ruis toonbaar maken. Maar ondoordacht ruisverwijderen kan ook het tegenovergestelde effect bereiken.
Soms lijkt het dat 'we' allergisch zijn voor ruis. Zo gauw ruis gezien wordt, moet de ruisreductie uit de kast komen. 'We' zoomen zelfs in tot 100% om de ruis te ontdekken. Je kent het wel: pixelpeeping.
Ruis ontstaat door een hoge ISO-waarde, al dan niet in combinatie door de meer extreme nabewerking. Met name schaduwen oplichten kan funest zijn en de ruis bijna je scherm uit laten springen. Natuurlijk wil je dit verwijderen.
Maar ga niet alles verwijderen. Smeer het niet uit tot alles glad is en er geen enkele ruis meer te bekennen is. Ruis is als de poriën van een foto. Het laat de foto ademen. Door elk spoor van ruis te verwijderen smeer je die poriën dicht.
Ruisreductie is niet fout. Maar voer het met mate uit. Laat altijd een klein beetje ruis over. Dat maakt de foto echter, realistischer. Zo gauw de ruis weg is, zal je foto van plastic zijn. Onecht, kunstmatig.
Als je ruisreductie toepast, zet de hoeveelheid reductie dan altijd wat terug. Kijk waar de ruis aanwezig is maar niet langer storend.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
