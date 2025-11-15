Review: Sirui L324F met KS-G3 geared statiefkop

Meer: Reviews
Review: Sirui L324F met KS-G3 geared statiefkopzaterdag 15 november 2025, 15:51 door Nando Harmsen | 29x gelezen | 0 reacties
Ben je op zoek naar een goed en betaalbaar statief? Dan is de Sirui L324F misschien iets voor jou. We kregen dit statief samen met de Sirui KS-G3 geared statiefkop voor de cursus over statieven en de actie op PFA. Je leest meer over dit statief in deze review.
De meeste (goede) statieven worden zonder statiefkop verkocht. Soms kan je ze gecombineerd met een kop kopen. Tenzij het precies de kop is die je zoekt, kan het los kiezen van statief en kop verstandiger zijn.
De Sirui L324F Landscape Carbon Fiber Tripod is zo'n statief. Het wordt standaard zonder statiefkop aangeboden. We kregen er de Sirui KS-G3 los bij geleverd. Deze geared kop is geschikt voor nauwkeurig instellen.
We beginnen met een kleine opsomming van de specificaties. Als eerste bekijken we het statief, de L324F, van dichtbij. Daarna volgt de KS-G3 kop.
- L-324F Landscape Carbon Fiber Tripod
- 8 lagen carbon fiber
- Gewicht zonder kop is 1,75 kilogram
- Lengte ingeklapt, zonder kop is 55 centimeter
- Maximale hoogte, zonder kop is 1,45 meter
- Minimale hoogte, zonder kop is 8 centimeter
- Maximaal toelaatbare gewicht is 18 kilogram
- Geen center kolom, wel een haak onder de statiefbasis
- Poten kunnen in 22, 55 en 85 graden geplaatst worden met semi-automatisch lock systeem
- Dikste poten zijn 32mm met vier secties en aluminium flip-lock systeem
- Diameter basisplaat is 45 mm
- Balhoofd aansluiting is 1/4:-20 en 3/8:-16 gecombineerd
- Rubberen anti-slip poten die te vervangen zijn voor meegeleverde metalen spikes
- Diverse aansluitpunten via 1/4"-20 en 3/8"-16 schroef
- Prijs is 249 euro
- KS-G3 geared head
- Tilt van -40 tot 40 graden (lateral pan)
- Vertical tilt van -50 tot 95 graden
- Dual panorama control
- Mechanisch self-locking gear
- Gewicht is 0,75 kg
- Maximaal toelaatbare gewicht is 2,5 kilogram
- Hoogte 122 mm
- Basis diameter 60mm
- Gemaakt van lichtgewicht aluminium
- Prijs is 349 euro
Het uiterlijk van de L324F en KS-G3
Zowel het statief als de kop zijn met aandacht voor uiterlijk ontworpen. De typische blauwe accenten maken het prettig om naar te kijken. Kop en statief passen dan ook goed bij elkaar.
Het statief is compact wanneer ingeklapt. Door het ontbreken van de middenzuil sluiten de poten netjes op elkaar aan. De drie klemmen voor het uitschuiven van de poten zijn fors en daardoor makkelijk te bedienen.
Het uitschuiven gaan makkelijk en de klemmen zetten de poten goed vast. Hierdoor kan het statief makkelijk de 18 kilogram aan die het mag dragen. Twee poten zijn deels bekleed met rubber.
De poten kunnen in drie standen gezet worden. De klem kan uitgetrokken worden waarna deze in de open positie blijft. Zet de poten in de 85 graden positie en de klem zal automatisch dichtklappen. Dit werkt erg prettig.
De forse rubberen voetjes kunnen vervangen worden voor spikes, die meegeleverd worden. Een siliconen afdichting beschermt de schroefdraad tegen vuil. De spikes hebben deze siliconen afdichting niet.
De rubberen voetjes zorgt ervoor dat de klemmen voor de poten de grond niet raken wanneer ze onder 85 graden staan. Mits de grond vlak is. Bij de spikes zullen de klemmen de grond wel raken.
De basisplaat van het statief heeft twee schroefvattingen aan de zijkant voor accessoires. Er is een standaard 3/8"-16 en 1/4"-20 schroefdraad. Het basisplaat meet ongeveer 45 millimeter met daarin de schroef voor de statiefkop.
Van de schroef in de basisplaat is het 3/8" deel geveerd, zodat je direct een 1/4" als 3/8" aansluiting ter beschikking hebt. Naast de basisplaat is een kleine bubble-level.
De KS-G3 Heeft een iets grotere basis dan het statief (60mm tegenover 45mm) waardoor het iets uitsteekt. de bubble-level is daardoor niet meer zichtbaar. De kop past er verder goed op, en lijkt dan ook één geheel met het statief.
We blijven bij de KS-G3 kop. Zowel de basis als de camerahouder hebben een panorama-mogelijkheid. Een gradenschaal is erin geëtst en een geveerde hendel zorgt voor de vergrendeling.
De tilt in horizontale als verticale richting wordt via de draaiknoppen met tandwielen ingesteld. Dit is het geared gedeelte van de kop.
De kop is 2-weg geared. De horizontale beweging is met een normale vrije rotatie. Het is een self-locking gear, waardoor je de ingestelde stand niet hoeft te vergrendelen. Voor grotere bewegingen zorgt een draaihendel voor het ontkoppelen van de tandwielen.
De knoppen zijn, net als de kop zelf, compact. Er zijn ruwe ribbels in gefreesd voor grip. De knoppen draaien redelijk zwaar vanwege het self-locking systeem. Beide draairichtingen zijn voorzien van een gradenboog.
De camerahouder is klein en Arca-Swiss compatible. De kop is voorzien van een kleine cameraplaat die onder de camera geschroefd wordt. In deze cameraplaat zit een imbus waarmee de klem op de camerahouder gesteld kan worden.
Het instellen van de spanning is nodig om de camera voldoende strak vast te klemmen. Omdat de cameraplaat een iets ander dove-tail profiel heeft dan de standaard Arca-Swiss kan het soms nodig zijn om dit aan te passen.
Zowel statief als kop wordt geleverd in een nette tas. Daarin zitten ook de accessoires, zoals spikes en gereedschap. De statieftas is precies de juiste grootte voor het statief... zonder een kop. Wil je de tas gebruiken, dan moet een kop altijd los meegenomen worden.
Het gebruik van het statief in de praktijk
Ik moet vooraf duidelijk aangeven dat ik geen fan ben van klemkoppelingen. Ik heb een grote voorkeur voor draaikoppelingen. Het gebruik van de Sirui L324F maakte opnieuw duidelijk waarom ik deze voorkeur heb.
De klemmen werken goed. De statiefpoten worden stevig vergrendeld en blijven in de gekozen lengte. De grote klemmen blijven wel makkelijk ergens achter hangen. Het gevaar dat vinger of vel tussen de klemmen komt bij in of uitklappen is groot.
Het gewicht en de maximale hoogte van het statief is perfect voor mijn lengte (1,72 meter). Het ontbreken van een middenzuil is geen nadeel, eerder een voordeel. Daardoor kan het statief eenvoudig dicht bij de grond.
Laag bij de grond betekent wel dat de klemmen de grond snel raken. Een horizontaal oppervlak levert geen probleem op met de rubberen statiefpootjes, maar met spikes gebeurd dit zeker. Gelukkig kan je altijd de poten iets uitschuiven om dit te voorkomen.
Afgezien van klemgevaar is het gevaar van vuil een groter probleem voor een klemsysteem. Gebruik je het statief aan zee en op strand, in het bos of bij en in water? Dan zal regelmatig schoonmaken noodzakelijk zijn.
Het gebruik van de geared kop in de praktijk
Het is belangrijk om te beseffen dat de KS-G3 slechts 2,5 kilogram kan dragen. Dat betekent dat deze kop uitsluitend geschikt is voor kleine of lichte camera en objectief combinaties.
Een ander belangrijk aspect is, dat dit geen geared 3-wegkop is. Alleen in laterale en verticale richting wordt de positie met tandwielen ingesteld. In horizontale richting (panorama) is het een gewone rotatie die met klem vastgezet wordt.
De rotatieknoppen voor de geared beweging draaien redelijk stug, wat niet verkeerd is. De knoppen zijn wel glad, ondanks dat er een profiel in gefreesd is. Zeker in de kou, of met handschoenen levert dit slechte grip op.
Wat een groter nadeel is, zijn de ontgrendelingshendels voor deze geared bewegingsrichting. Deze zijn eenvoudig los te draaien. Hou je de camera niet goed vast, klapt deze met geweld om.
Het was beter geweest als Sirui een extra vergrendeling had gemaakt. Hiermee zou onbedoeld losdraaien onmogelijk worden. Het is dus opletten dat je de juiste knop gebruikt met het instellen.
Het draaggewicht van de kop is dermate laag dat ik geen groot en zwaar objectief aan deze kop durf toe te vertrouwen. Uitsluitend een klein vast brandpunt, of een standaard zoomobjectief is aan te raden.
Wat stabiliteit betreft is de kop goed te gebruiken, zo lang het gewicht van de camera en objectief niet te hoog is, of de balans uit het centrum. Hou rekening met enige speling of vering in de verbinding tussen kop en camerahouder.
De speling zal weinig probleem opleveren bij lichtere camera's en objectieven. Hoe zwaarder het wordt, hoe kritischer het is. Langere brandpunten zullen er sneller last van hebben en zijn daarom niet aan te raden.
Een punt van compliment is het anti-rotatie systeem in de cameraplaat. Hiermee voorkom je het oeroude probleem van roterende cameraplaatjes. Het is een simpele maar doeltreffende oplossing.
Echter, de montage van de cameraplaat is daarmee haaks op de camerabody, waardoor de aanduiding van het 'centrum van de plaat' niet meer bruikbaar is. Bovendien wordt het monteren op de kop lastig, omdat de klemmen onder de camera zitten.
Conclusie
Het statief is mooi uitgevoerd met een draaggewicht dat meer dan voldoende is voor het veilig dragen van de camera met objectief. De klemmen zijn niet mijn favoriet. Ik kwam regelmatig bijna met mijn vingers of vel ertussen.
Klemmen zijn niet direct een nadeel van het statief. Het is een persoonlijke voorkeur. Echter, schoonmaken kan lastig zijn. Er zijn veel losse schroefjes wanneer het uit elkaar moet, indien het mogelijk is.
Over het statief heb ik verder weinig op te merken. het zijn alleen wat kleine minpunten, deels door persoonlijke voorkeur. Ben je fan van klemmen voor de poten, dan kan ik de Sirui L324F zeker aanraden. Kies er dan wel een geschikte statiefkop bij.
Pluspunten van Sirui LS 324L statief
- Mooi en compact design
- Lichtgewicht
- Aansluiting voor accessoires via 3/8"-16 en 1/4"-20 aansluitpunten
- Geveerde 3/8"-16 bus voor 1/4"-20 statiefkop-aansluiting
- Met 18 kilogram een ruim draaggewicht
- Door ontbreken middenzuil klappen de poten compact samen
- Ontgrendeling spreidstand statiefpoten klikken semi-automatisch vast
- Klemmen voor de poten zijn met imbus makkelijk strakker of losser te zetten.
- Spikes meegeleverd
- Aantrekkelijke prijs
Minpunten van Sirui LS 324L statief
- Klemmen zijn groot en blijven makkelijk ergens achter haken
- Rubberen ringen voor demping in- en uitschuiven zitten los rond de poten
- Geen siliconen afdichting voor de schroefdraad bij de spikes
- Bij gebruik van de 85 graden spreidstand raken de klemmen vrij snel de grond
- Klemmen zijn gevoelig voor vuil - schoonmaken vergt veel schroeven
- Bubble level is erg klein en is niet bruikbaar bij een statiefkop die breder is dan 45mm
- Meegeleverde tas is te klein om statief met statiefkop in te vervoeren
Dan gaan we het over de KS-G3 geared kop hebben. Daar ben ik niet erg enthousiast over. Hoewel het uiterlijk op eerste oog aantrekkelijk is, kleven er meer nadelen dan voordelen aan. Het maximale draaggewicht is één van de belangrijkste.
De 2,5 kilogram die het maximaal kan dragen is veel minder dan wat ik minimaal zou adviseren. Hierdoor is het niet geschikt voor een teleobjectief en ik zou ook adviseren dat nooit te doen.
De inzetbaarheid van deze kop is daardoor erg beperkt. Bovendien zorgt de constructie voor speling waardoor de camera niet rotsvast staat. Dat is jammer.
Het andere grote nadeel vind ik de ontgrendeling voor de tandwielen. Eén moment van onoplettendheid en je draait deze onbedoeld los. Hiermee maakt de camera een lelijke klap opzij of naar voren. Je moet continu opletten om dit te voorkomen.
De klem voor het vastmaken van de camera moet met imbus versteld worden. Dit kan niet 'on the fly', en dat is jammer. De klem werkt niet erg prettig en wekt weinig vertrouwen. Gelukkig is er een extra handeling nodig om de camera echt los te maken.
De KS-G3 geared kop heeft veel nadelen, maar er is wel mee te werken als je daarmee rekening blijft houden. Echter, de prijs van 349 euro is erg hoog voor wat je krijgt.
Pluspunten van Sirui KS-G3 geared head
- Klein en lichtgewicht
- Gear (tandwielen) zijn self locking
- Hendels voor het ontkoppelen van de tandwielen
- Panorama in de montageplaat voor de camera
- Bubble level voor zowel horizontaal als verticaal cameragebruik
- Cameraplaat voorzien van een imbussleutel
- Anti-rotatiedopjes in cameraplaat
- Verloop van 3/8"-16 naar 1/4"-20 meegeleverd
- Wordt geleverd in nette etui
Minpunten van Sirui KS-G3 geared head
- Draaggewicht 2,5 kilogram is erg weinig
- Camerahouder heeft te veel speling
- Niet geschikt voor langere objectieven of lange brandpunten
- Panorama base is niet geared
- Gradenschaal van laterale tilt heeft 10 graden offset (dit exemplaar in ieder geval)
- Ontgrendelingknoppen hebben geen beveiliging tegen onbedoeld losdraaien
- Gear knoppen hebben weinig grip
- Een imbus is nodig voor het stellen van de klem voor de cameraplaat
- De klem van de cameraplaat kan alleen verstelt worden als deze dicht is
- Bubble levels zijn heel klein
- Camera los maken vergt twee handelingen: ontgrendelen en losmaken gaat niet in één keer.
- Cameraplaat heeft een scherper dove-tail profiel dan de standaard Arca-Swiss.
- Anti-rotatie dopjes op cameraplaat gericht op haakse montage
- Duur
Deze review heeft me met gemengde gevoelens achtergelaten. Over het statief ben ik redelijk enthousiast. Zeker omdat de prijs die niet al te hoog is. Ik ben zelf niet gecharmeerd van de klemmen, maar dat is nauwelijks van gewicht in de beoordeling.
De kop daarentegen is een ander verhaal. Het gebruik daarvan geeft weinig vertrouwen. Hoewel de tandwielen goed in te stellen zijn, is de constructie te fragiel waardoor er speling ontstaat. Hierdoor is het heel beperkt bruikbaar.
Daarbij is de prijs van de KS-G3 erg hoog. Hoewel ik het statief zeker wel kan aanraden, geldt dat niet voor de statiefkop.
Ik wil Cameranu bedanken voor het beschikbaar stellen van zowel statief als statiefkop.
Maak kans op ruim 19.000 euro aan prijzen!Wil jij ontdekken hoe je de mooiste foto's kunt maken? Bekijk dan onze online fotografie cursussen. Meer dan 125 cursussen over fotografie, nabewerking en creativiteit.
We bestaan deze week 12 jaar. Dat vieren we met een gave winactie. Word nu lid van Photofacts Academy en ontvang 70 euro korting, ons gloednieuwe boek de Photoshopbijbel én maak kans op meer dan 19.000 euro aan prijzen!
Direct aanmelden met korting + gratis boek + winactie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Een reden om voor twee statieven te kiezen
door Nando Harmsen
-
Platypod nu in Nederland verkrijgbaar
door Elja Trum
-
Review: SmallRig x Potato Jet Tribex SE statief
door Nando Harmsen
-
Natuurfotografie tip: Kies een lichtgewicht statief voor onderweg
door Rob Dijkstra
-
Het instellen van een balhoofd
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.010 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.