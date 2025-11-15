Review: Sirui L324F met KS-G3 geared statiefkop

Je kan de tilt verdraaien met de knop. Vastzetten is niet nodig. Blijf daarom van die grote hendels af want daarmee ontkoppel je de tandwielen die alles in positie houden.

Er zit enige speling op de kop. Het gewicht van de camera met objectief is hier 1,7 kg, ruim binnen het maximum toelaatbare gewicht.

Het draaggewicht van de kop is dermate laag dat ik geen groot en zwaar objectief aan deze kop durf toe te vertrouwen. Uitsluitend een klein vast brandpunt, of een standaard zoomobjectief is aan te raden.Wat stabiliteit betreft is de kop goed te gebruiken, zo lang het gewicht van de camera en objectief niet te hoog is, of de balans uit het centrum. Hou rekening met enige speling of vering in de verbinding tussen kop en camerahouder.De speling zal weinig probleem opleveren bij lichtere camera's en objectieven. Hoe zwaarder het wordt, hoe kritischer het is. Langere brandpunten zullen er sneller last van hebben en zijn daarom niet aan te raden.Een punt van compliment is het anti-rotatie systeem in de cameraplaat. Hiermee voorkom je het oeroude probleem van roterende cameraplaatjes. Het is een simpele maar doeltreffende oplossing.