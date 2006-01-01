Nikon kondigt vernieuwde NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II aan





Interne zoom en verbeterde balans

Snellere, stillere autofocus

Verbeterde beeldkwaliteit en bokeh

Voor wie is dit objectief?

Prijs en beschikbaarheid

In tegenstelling tot het eerdere model verandert de lengte van het objectief niet tijdens het zoomen. Dit zorgt niet alleen voor een betere weerbestendigheid, maar ook voor een betere balans, zeker bij gebruik op een gimbal. Het zwaartepunt blijft gelijk, waardoor het objectief zich beter leent voor video-opnames en handheld gebruik.Volgens Nikon is dit het eerste professionele 24-70mm f/2.8 full-frame objectief met interne zoom, en met een gewicht van slechts 675 gram is het bovendien een behoorlijk lichtt objectief.De autofocus is onder handen genomen. Nikon heeft dit objectief uitgerust met de nieuwe Silky Swift Voice Coil Motor (VCM), waarmee de autofocus tot vijf keer sneller en 50 procent stiller zou moeten zijn dan bij het vorige model.De tracking tijdens het zoomen zou bovendien met 60 procent verbeterd zijn. Hiermee is dit naar eigen zeggen Nikons beste Z-serie zoomobjectief tot nu toe qua autofocus prestaties.Ook optisch is er veel vernieuwd. Ondanks een vereenvoudigde lensopbouw moet de beeldkwaliteit erop vooruit zijn gegaan.Nikon gebruikt in dit objectief onder andere de Meso Amorphous coating en ARNEO coating om lensflares en ghosting tegen te gaan. De diafragmabladen zijn nu afgerond met 11 lamellen, wat moet zorgen voor een zachter, rond bokeh.De minimale scherpstelafstand is verkleind, waardoor je dichter op je onderwerp kunt werken. Dat maakt dit objectief ook interessant voor productfotografie of close-up portretten.De NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II is vooral geschikt voor fotografen die op zoek zijn naar een lichtsterke alleskunner met professionele prestaties. Denk aan bruidsfotografen, reportagewerk, of evenementenfotografie, waar snelheid, betrouwbaarheid en beeldkwaliteit cruciaal zijn.Ook voor videografen is dit objectief een aantrekkelijke keuze dankzij de interne zoom, verbeterde focus tracking en compacte bouw.Het objectief wordt naar verwachting leverbaar vanaf midden september en krijgt een adviesprijs van 2.899 euro.