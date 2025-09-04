Nikon Zf nu ook in zilver-uitvoering te krijgen



Voor wie de nostalgie nog wat verder wil aanzetten kondigt Nikon een firmware-update aan die dit jara nog moet verschijnen. Daarin zit een nieuwe functie Film Grain (filmkorrel) die korrel aan foto's én video's kan toevoegen.



Je kunt kiezen uit drie korrelgroottes en zes sterktes, en het werkt samen met Nikon's Imaging Recipes (downloadbare beeldrecepten via Nikon Imaging Cloud) en de bestaande Picture Controls. In camera een filmische sfeer neerzetten wordt daarmee een stuk makkelijker. Een exacte releasedatum voor de firmware update is nog niet genoemd.



De Nikon Zf Silver edition moet eind deze maand beschikbaar komen en gaat 2.499 euro kosten. Je kunt hem al pre-orderen bij Cameranu.nl.



