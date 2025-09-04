Nikon Zf nu ook in zilver-uitvoering te krijgen

Meer: Productaankondiging
Nikon Zf nu ook in zilver-uitvoering te krijgendonderdag 4 september 2025, 14:41 door Elja Trum | 38x gelezen | 0 reacties
De Nikon Zf is een mooie retro-look digitale full-frame camera. De Zf is sinds in 2023 te koop, maar nieuw is nu dat de camera ook verkrijgbaar is in een zilveren look. Dit past helemaal bij de Nikon F camera's die vroeger te koop waren.
Onder de moterkap is er overigens niks verandert. Het is exact dezelfde camera (die overigens helemaal prima is).
Behalve de standaard zilver-zwartversie komt er een reeks kleuraccenten voor de bekleding. Bekende tinten als Moss Green, Stone Gray en Sepia Brown keren terug, en Nikon voegt drie “premium” kleuren toe: Cognac Brown, Teal Blue en Mauve Pink. Die laatste drie kleuren komen óók beschikbaar voor de zwarte Zf.
Voor wie de nostalgie nog wat verder wil aanzetten kondigt Nikon een firmware-update aan die dit jara nog moet verschijnen. Daarin zit een nieuwe functie Film Grain (filmkorrel) die korrel aan foto's én video's kan toevoegen.
Je kunt kiezen uit drie korrelgroottes en zes sterktes, en het werkt samen met Nikon's Imaging Recipes (downloadbare beeldrecepten via Nikon Imaging Cloud) en de bestaande Picture Controls. In camera een filmische sfeer neerzetten wordt daarmee een stuk makkelijker. Een exacte releasedatum voor de firmware update is nog niet genoemd.
De Nikon Zf Silver edition moet eind deze maand beschikbaar komen en gaat 2.499 euro kosten. Je kunt hem al pre-orderen bij Cameranu.nl.
