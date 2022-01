EIZO presenteert twee nieuwe 27 inch ColorEdge monitoren

EIZO staat bekend om zijn professionele monitoren. Het assortiment wordt nu aangevuld met twee nieuwe high-end monitoren in de CG serie, met een beelddiagonaal van 27 inch. Deze monitoren zijn voor het eerst voorzien van een ge´ntegreerde LAN aansluiting via USB-C.



De twee nieuwe modellen hebben de code CG2700S en CS2700X gekregen. De behuizing heeft een nieuw design gekregen en ze zijn uitgerust met een ge´ntegreerde kalibratiesensor zodat er volautomatisch gekalibreerd kan worden.





De CG2700S heeft een WQHD resolutie met 2560 x 1440 pixels. Het beeld wordt weergegeven met 109 ppi. De CG2700X heeft een 4K UHD scherm van 3840 x 2160px en bereikt zo een resolutie van 164 ppi. De monitoren ondersteunen beiden HLG en PQ curven zodat het mogelijk is om HDR video te bekijken.De IPS panelen van deze monitoren beschikken over een 10-bit kleurdiepte en een 16-bit LUT. Ze kunnen 99% van de Adobe-RGB kleurruimte weergeven met een helderheid van 500 cd/m2 (CG2700X) en 400 cd/m2 (CG2700S). True Black technologie biedt een contrast ratio van 1450:1 voor de CG2700X en 1600:1 voor de CG2700S.De EIZO CG2700S zal naar verwachting in mei 2022 beschikbaar komen. Voor de EIZO CG2700X moet je twee maanden langer wachten. Deze komt naar verwachting in juli 2022. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.