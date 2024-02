Fujifilm heeft de X100 VI aangekondigd

De meest gewilde camera's van Fujifilm zijn de modellen uit X100-serie, en met name de X100 V. De camerafabrikant heeft nu de zesde generatie aangekondigd: de Fujifilm X100 VI.



De X100-serie van Fujifilm zijn rangefinder-achtige camera's die met, of dankzij, het retro-uiterlijk erg gewild zijn. Het begon met de oorsponkelijke X100, gevolgd door de versie met de 's' voor second als toevoeging. Daarna kwam de 't' voor third, en de 'f' voor (je raad het al) fourth.



Na de X100 V (Romeinse cijfer voor 5, de vijfde generatie) is er nu de zesde versie: de Fujifilm X100 VI. De camera heeft niet alleen 40 miljoen pixels, maar ook eindelijk In-Camera Image Stabilization (IBIS). Deze stabiliseert tot maximaal zes stops.