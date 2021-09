De Fujifilm X-T30 II is de opvolger van de X-T30 en bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Op het eerste oog zal je echter weinig verschil zien, want de camera heeft dezelfde behuizing gekregen.



De nieuwe X-T30 II heeft wel een LCD scherm gekregen met een hogere resolutie. Deze is van 1,04 megapixel naar 1,62 megapixel gegaan. Andere verbeteringen zijn allemaal onder de motorkap verborgen. Ze uiten zich in een verbeterde beeldkwaliteit die gelijk is aan de X-T4.