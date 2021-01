Fujifilm kondigt de GFX-100S aan

Anders dan de GFX-100 heeft dit kleine broertje een PASM wiel, inclusief zes programmeerbare instelmogelijkheden. Dit maakt het instellen van de programmeerbare instellingen eenvoudiger en vooral sneller dan via het bekende Q-menu. De overige instelwieltjes voor de ISO en sluitertijd, die we kennen van het Fujifilm systeem, ontbreken helaas.



De camera is ook geschikt voor het opnemen van video beelden in 4K met 30 fps. Het is mogelijk om in het 10 bit 4:2:0 F-log formaat op te nemen, direct op de SD kaart of naar een externe recorder. Met een externe recorder is het ook mogelijk om in 12bit Apple ProRes raw te gebruiken.



De prijs van de camera is helemaal bijzonder te noemen. Met een prijs van net geen 6000 euro mag gezegd worden dat deze 102mp middenformaat camera niet langer onbetaalbaar is. Hoewel het natuurlijk nog steeds een flinke investering is.