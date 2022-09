Fujifilm kondigt X-H2 systeemcamera aan

Fujifilm X-H2 Specificaties

FUJINON XF 56mm f/1.2 R WR

FUJINON GF 20-35mm f/4 R WR

- 40,2 megapixel X-Trans CMOS 5 HR- Sluitertijd maximaal 1/180.000s (elektronisch)- Lichtgevoeligheid vanaf 125 ISO- HEIF formaat ondersteuning (30% kleiner dan Jpeg met meer beeldinformatie)- 5-assige beeldstabilisatie (7 stops)- Elektronische zoeker: 5,76 miljoen beeldpunten- CFexpress Type B en SD(XC) kaartsloten- Pixel Shift Multi-Shot functie (160 megapixels)- 8K 30p video met 4:2:2 10-bit kleurdiepteAan de buitenkant is de camera niet te onderscheiden van de X-H2s, alleen aan het type-plaatje kun je zien om welk model het gaat.Aan de binnenkant natuurlijk een andere sensor. Ook kan de camera video opnemen op 8k formaat (met 30p), waar de X-H2s dat met 6K op 60p kan. Ook is de minimale lichtgevoeligheid van de sensor verlaagd van 160 naar 125 ISO.Een opvallend verschil is ook de razendsnelle (elektronische) sluiter. Die kan nu foto's maken met 1/180.000s.De eerder aangekondigde X-H2s richt zich meer op actie- en sportfotografie en heeft een snellere autofocus dan deze nieuwe camera.Gisteren kon ik een pre-productiemodel van de camera (en de nieuwe objectieven) alvast even in de praktijk uitproberen in het mooie Openluchtmuseum in Arnhem. Dat is prima bevallen. Vergelijkbaar met onze ervaring van de X-H2s, maar dan met het ontbreken van de extreme snelheid.Daarvoor in de plaats krijg je een hoge resolutie, iets wat ik als portretfotograaf meer kan waarderen dan de hoge snelheid.De Fujifilm X-H2 zal eind september in de winkels liggen en gaat 2.249 euro kosten. Ook als kit met XF 16-80mm f/4 R OIS WR objectief, dan betaal je 2.749 euro.De FUJINON XF 56mm f/1.2 R WR is een vernieuwde versie van de populaire bestaande 56mm (zonder WR aanduiding). Er zijn flinke verbeteringen aangebracht aan het objectief.Ik heb de 56mm al even in de praktijk kunnen gebruiken en dat beviel me prima als portretlens. Met een romig zachte bokeh.De FUJINON XF 56mm f/1.2 R WR moet eind september in de winkel liggen voor 1.199 euro.De FUJINON GF 20-35mm f/4 R WR is een ultragroothoek voor het GFX systeem. Hij past dus niet op deze nieuwe X-H2. De vervormingen zijn door het lensontwerp minimaal gehouden. Een erg geschikt objectief voor bijvoorbeeld architectuur of vastgoedfotografie.De GF 20-35mm komt eind september op de markt en gaat 2.799 euro kosten.