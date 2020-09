Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR aangekondigd

Het objectief zal vooral portretfotografen aanspreken die van heel kleine scherptedieptes houden in hun foto's. Het objectief heeft 12 elementen in negen groepen. De diafragmabladen zijn afgerond voor een mooi rond en zacht bokeh.



Scherpstellen kan (met de Fujifilm X-Pro3 of X-T4) tot -7 EV. Zelfs bij het licht van een halve maan moet je dan nog scherp kunnen stellen.



Over dat scherpstellen gesproken; je kunt helaas niet te dicht op je onderwerp. De minimale scherpstelafstand is 0,7 meter. In mijn ogen best een groot nadeel, maar het hangt natuurlijk af van jouw stijl van fotograferen of je hier snel last van hebt.



De Fujifilm 50mm f/1 is 10,35 centimeter lang en weegt 845 gram. De filterring zit op 77mm. Best een flink formaat objectief (zeker op de compacte Fujifilm camera's). Het objectief schijnt echter wel goed in balans te zijn.





Prijs en beschikbaarheid

De Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR moet eind deze maand beschikbaar zijn en gaat 1.599 euro kosten.