Zwart-witfotografie tip: Pak het harde contrast van een zonnige dag

f/4.0, 1/2.000s, 100 ISO @ 57mm

De Zwart-witbijbel

Zeker in zwart-wit werken de harde contrasten van het midden-op-de-dag-licht dan uitstekend. Probeer dus juist te zoeken naar een beeld met zowel hele lichte als hele donkere delen.Kijk wel goed naar waar de schaduwen vallen. Een donkere schaduw dwars over een gezicht of bijvoorbeeld lichtvlekken in het gezicht kunnen gauw afleiden. Het werkt bij een portret vaak goed om het gezicht iets naar boven te richten (richting de lichtbron / de zon).Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's.