Zwart-witfotografie tip: Creëer een verhaal in film-noir stijl

Isabelle - f/7.1, 1/160s, 100 ISO @ 145mm

De Zwart-witbijbel

Bij film noir wordt gebruikgemaakt van dramatische contrasten tussen diepe zwarten en heldere witte tinten. Je kunt dit bereiken door harde lichtbronnen te gebruiken om harde, scherpe schaduwen te produceren.Film noir wordt vaak geassocieerd met detective films met nachtelijke scènes. Het kan leuk zijn om in jouw film-noir foto ook een verhaal te vertellen.Experimenteer met suggestieve composities waarbij belangrijke elementen gedeeltelijk verborgen zijn door schaduwen, deuren, tralies of jaloezieën.Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.