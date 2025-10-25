Leica kondigt M EV1 aan met elektronische zoeker



Voor mensen zonder ervaring met de Leica meetzoeker maakt deze nieuwe camera het makkelijker om over te stappen naar dit systeem. De Leica M objectieven zijn compact en van hele hoge kwaliteit.





Prijs en beschikbaarheid

De Leica M EV1 is per direct beschikbaar voor 7.950 euro.