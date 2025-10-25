Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Elja Trum

Leica kondigt M EV1 aan met elektronische zoeker

zaterdag 25 oktober 2025, 14:41 door | 53x gelezen | 0 reacties

Leica heeft een bijzondere nieuwe camera aangekondigd. De Leica M EV1. Deze nieuwe camera in de iconische Leica M-lijn van meetzoekercamera's is geen meetzoeker meer. In plaats daarvan heeft de camera een elektronische zoeker.

Leica M EV1


Leica M EV1 specificaties


- 60 megapixel BSI CMOS full-frame sensor
- 5.76M dot OLED EVF met 0.76x vergroting
- 2.33 miljoen beeldpunten touchscreen
- 64 gigabyet interne opslag
- 2.4/5Ghz Wi-Fi
- Gewicht: 484 gram

Heel onlogisch is de stap in principe niet. De Leica Q-lijn is aardig populair en nu combineert Leica de voordelen van de Q met de verwisselbare objectieven op de M. Natuurlijk blijft Leica ook nog gewoon de Leica M11 maken, die over dezelfde sensor beschikt als deze nieuwe M camera.


Voor wie al M-objectieven heeft en gebruikt kan dit een interessante camera zijn omdat je nu gebruik kunt maken van de voordelen van een elektronische zoeker. De elektronische zoeker laat je direct zien of de belichting naar je smaak is.

Leica m ev1


Voor mensen zonder ervaring met de Leica meetzoeker maakt deze nieuwe camera het makkelijker om over te stappen naar dit systeem. De Leica M objectieven zijn compact en van hele hoge kwaliteit.

Prijs en beschikbaarheid


De Leica M EV1 is per direct beschikbaar voor 7.950 euro.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

