Nieuwe Wacom Cintiq Pro 16 aangekondigd

De Wacom Cintiq Pro 16 is compatibel met zowel Mac-computers als Windows computers en biedt ultra-HD 4K-resolutie (3840 bij 2160 pixels) via USB-C- of HDMI-aansluiting. Het apparaat kan 98 procent van Adobe RGB weergeven.



Het tekentablet is een stuk compacter dan de 24 en 32 inch versie en kan dus prima voor bijvoorbeeld thuisgebruik of onderweg ingezet worden.