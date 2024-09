Nikon brengt Nikkor Z 50mm f/1.4 uit

Eerder heeft Nikon al een 50mm f/1.2 S en een 50mm f/1.8 S uitgebracht voor hun Z-systeem. De f/1.2 is prijzig en zwaar, de f/1.8 is juist een stukje betaalbaarder en lichter. Deze 50mm f/1.4 zit daar in theorie dus mooi tussenin.



Alleen deze f/1.4 heeft niet de S-aanduiding. Die S gebruikt Nikon voor objectieven die een nog hogere kwaliteit hebben. Het is dus een goede vraag welke er in tests gunstiger uit gaat komen. De f/1.4 is in elk geval een klein beetje goedkoper dan de f/1.8 S.



De nieuwe 50mm f/1.4 weegt 420 gram (5 gram meer dan de f/1.8 S). Scherpstellen kan vanaf 37 centimeter. Het objectief heeft 9 diafragmabladen en een extra instelbare instelring, bijvoorbeeld om je diafragma mee te controleren.



De Nikkor Z 50mm f/1.4 is vanaf eind september 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 559 euro.



