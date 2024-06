Nikon introduceert de Z 35mm f/1.4

Een 35mm objectief heeft geen introductie nodig. Het is heel geschikt voor straatfotografie, reisfotografie, video, evenementen. Het is bovendien een gewild brandpunt voor portretten en bruiloften.



De grote lensopening stelt je in staat om in relatief donkere omgevingen goed vooruit te kunnen. De NIKKOR Z 35mm f/1.4 geeft een zachte bokeh dankzij de geringe scherptediepte bij f/1,4.



Het objectief vertoont een minimale focus breathing en de scherpstelling kan op lineair ingeschakeld worden voor nauwkeurige handmatige scherpstelling.



Het objectief is klein en compact, met een gewicht van slechts 415 gram. Vanaf midden juli 2024 is de NIKKOR Z 35mm f/1.4 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 729 euro.



