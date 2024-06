Review: Sony FE 16-25mm en FE 24-50mm f/2.8 G-objectieven

De details van beide objectieven in beeld.

Beeldkwaliteit

De objectieven hebben een dubbele autofocus motor die snel en geruisloos is. Het ontwerp moet in staat zijn om de snelste autofocus bij te houden, tot wel 120 afstandsberekeningen per seconde.Schakel je over naar handmatig scherpstellen, dan is het mogelijk om nog dichterbij scherp te stellen. Dit is niet veel, maar voldoende om een iets grotere vergroting te krijgen.De scherpte van de objectieven is redelijk goed. In het centrum vertonen beide objectieven een goede scherpte. In de hoeken wordt het wat zachter. Met name bij het kortste brandpuntafstand en de grootste lensopening is dit het meest opvallend.Zoals zoveel moderne objectieven is ook de FE 2.8/16-25mm G en FE 2.8/24-50mm G sterk afhankelijk van in-camera beeldcorrectie. Het is dan ook niet mogelijk om deze optie uit te schakelen in het camera-menu.