Nikon heeft de Nikkor Z DX 24mm f/1.7 aangekondigd

Nikon heeft deze week een nieuw objectief aangekondigd; de Nikkor Z DX 24mm f/1.7. Dit objectief met vaste brandpuntsafstand is ontwikkeld voor Nikon's Z systeemcamera's uitgerust met een APS-C sensor.





Wil jij ook gave foto's maken?

De beeldhoek van 24mm is vergelijkbaar met 36mm op een full frame camera. Het is het eerste objectief met vast brandpuntafstand voor het DX formaat op systeemcamera's.Scherpstellen kan al vanaf 18 centimeter. Het objectief weegt maar 135 gram. Wil je er een filter op plaatsen, dan is de filtermaat 46mm.Voor wie een DX Nikon Z-camera heeft, is dit volgens mij een erg leuk objectief. De (omgerekende) 35mm is prima geschikt voor bijvoorbeeld straatfotografie of een omgevingsportret. Gecombineerd met het mooie lichtsterkte kun je er ook binnen goed mee uit de voeten.De Nikkor Z DX 24mm f/1.7 zal vanaf midden juni te koop zijn en heeft een prijskaartje van 319 euro.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.