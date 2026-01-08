Photofacts Academy

Nando Harmsen

Nikon introduceert de NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 zoomobjectief voor fullframe camera's

donderdag 8 januari 2026, 10:01

Nikon heeft het NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 zoomobjectief geïntroduceerd. Dit compacte objectief is geschikt voor de Nikon Z-fullframe camera's en heeft een veelzijdig brandpuntbereik. Het is met name geschikt voor de Z5II.

De NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 is een lichtgewicht objectief van slechts 350 gram. Het heeft een minimale scherpstelafstand van 0,2 meter bij 24mm brandpunt. Daarmee is een vergroting van 0,5x bereikbaar.

Nikkor 24 105mm zoomlens


De scherpstelling gebeurd via een stappenmotor (STM), wat een vloeiende en stille autofocus belooft. Dit maakt het objectief uitermate geschikt voor video. Een programmeerbare instelring laat je de gekozen instelling geruisloos aanpassen.

Nikon heeft het objectief stof- en spatwater bestendig gemaakt om zorgeloos te fotograferen. Vanaf eind januari 2026 is dit objectief verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

