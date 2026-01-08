Nikon introduceert de NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 zoomobjectief voor fullframe camera's



De scherpstelling gebeurd via een stappenmotor (STM), wat een vloeiende en stille autofocus belooft. Dit maakt het objectief uitermate geschikt voor video. Een programmeerbare instelring laat je de gekozen instelling geruisloos aanpassen.



Nikon heeft het objectief stof- en spatwater bestendig gemaakt om zorgeloos te fotograferen. Vanaf eind januari 2026 is dit objectief verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.