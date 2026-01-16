Review: Nikon ZR

Het compacte ontwerp en grote LCD-scherm heeft gevolgen voor de hanteerbaarheid.

De ergonomie zal echter voornamelijk lastig zijn als de camera voor fotografie gebruikt wordt. Voor video-setups speelt dit veel minder een rol. Zeker als er een cage en handgrip gebruikt wordt is dit ontwerp prima in orde.Het is belangrijk om rekening te houden met de aansluitingen aan de zijkant. Een microfoon HDMI-aansluiting of USB-C voor stroom kan in de weg zitten bij het uitklappen van het LCD-scherm. Een externe monitor lost dit zonder problemen op.De camera is prettig in het gebruik waarbij de voorste ontspanknop naast het objectief erg prettig is. Aangezien voor video nauwelijks instellingen gewijzigd hoeven worden, zoals diafragma of sluitertijd/shutter-angle, is het niet zo belangrijk hoe de verdere bediening is.Het viel wel op dat de autofocus met de Z 24-120mm f/4 S niet bijster snel reageert. Soms duurde het lang voordat focus gevonden was. Of dit aan de instellingen ligt weet ik niet, daarvoor zou ik meer tijd nodig hebben of het uit te proberen.