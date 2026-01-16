Review: Nikon ZR

Meer: Reviews
Review: Nikon ZRvrijdag 16 januari 2026, 14:07 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
Nikon heeft de ZR de eerste hybride camera op de markt gebracht die volledig op video is gericht. Je krijgt daarmee een camera die het resultaat is van het samengaan van Nikon en RED. We kregen de gelegenheid om de camera kort te reviewen.
In 2024 kocht Nikon de Amerikaanse cinema camera producent RED. Iets meer dan een jaar later heeft de eerste Z-Cinema camera het daglicht gezien. Dit is de Nikon ZR, de hybride camera die primair op video is gericht.
Specificaties
- Full frame 25 megapixel Back-Side Illuminated CMOS sensor
- 4" volledig beweegbaar touch-screen LCD-scherm met 3 miljoen pixels
- Autofocus met beeldherkenning via deep-learning AI technologie
- Gevoeligheid autofocus van -10 EV tot +19 EV
- 3D tracking voor fotografie, subject-tracking AF voor video
- 253 focus punten voor video, 299 voor fotografie
- 7,5 stops 5-assige sensor-shift beeldstabilisatie
- continu opnames tot 120 beelden per seconden en Pre-release Capture
- Video opnames met R3D NE tot 6K 60p in 12-bit
- Video opnames met N-Raw, Apple ProRes Raw HQ en 422 HQ, H.264 en H.265
- Slow motion in 4K 120p en in full HD 240p
- Intern proxy opnames in full HD, MP4
- Continu video opnames tot 125 minuten
- Log3G10, N-log, SDR en HLG gamma curve
- 32-bit float audio opname
- Passieve warmtebeheer: geen ventilator aanwezig
- RED LUT's beschikbaar via Nikon Image Cloud
- 3,5mm microfoon en koptelefoon aansluiting, USB-C-PD, en micro-HDMI
- Spatwaterdicht
- Batterij capaciteit voor 380 opnames of 90 minuten video (volgens opgave)
- Dual card slot, met XQD/CF Express type B en UHS-I micro-SD
- Afmetingen 134 x 80,5 x 49mm
- Gewicht 630 gram
Het uiterlijk
Het eerste wat aan de ZR opvalt is het enorme LCD-scherm. Het neemt zoveel van de achterkant van de camera in beslag dat er weinig ruimte over is voor knoppen. Alles is ingericht voor bediening via het touchscreen.
Bovenop de camera zijn drie programmeerbare knoppen en de schakelaar voor foto en video. De ontspanknop heeft een hendel die dienst doet voor bediening in het menu en voor de zoomfunctie bij een auto-zoom objectief.
De ontspanknop wordt uiteraard gebruikt voor het starten van video opnamen. Een tweede ontspanknop zit naast het objectief. Er is een duidelijk tally-light aanwezig, waarvan de intensiteit in het menu aangepast kan worden.
Instelwieltjes geven toegang tot het instellen van bijvoorbeeld de belichting. Een derde instelwiel aan de achterzijde ontbreekt maar een joystick is wel aanwezig. De enige andere knoppen die de camera heeft zijn voor het oproepen van het (snel)menu en een afspeelknop.
De camera accepteert twee geheugenkaartjes. Je vindt de kaartsloten naast de batterij, aan de onderzijde. Eén kaartslot is voor een XQD / CF Expresss type B kaart, de andere voor een UHS-I micro-SD.
De zijkant bevat de aansluitingen voor de camera. Daaronder bevindt zich een USB-C-PD aansluiting die zowel voor data-transfer als voor het opladen gebruikt kan worden. Natuurlijk is er een microfoon, koptelefoon en een micro-HDMI poort.
De camerabody heeft een hotshoe met daarin extra contacten. Behalve de statiefaansluiting zijn er geen extra 1/4"-20 aansluitpunten voor accessoires. Wil je video-accessoires aansluiten, dan ben je aangewezen op een cage.
Bediening en het menu
Er zijn drie programmeerbare knoppen op de bovenkant. Het ontbreken van andere knoppen betekent dat je grotendeels aangewezen bent op het touchscreen. Dan kan even wennen zijn.
De achterzijde van de camera heeft een hamburger-menuknop. Kort indrukken activeert het snelmenu (het i-menu). Lang indrukken opent het volledige menu. Bij de opties van het i-menu zit ook een knop voor het volledige menu.
Het menu zal voor de Nikon gebruiker heel bekend zijn. Alles zit er in, zowel voor fotografie als voor video. Je hebt ook alles direct ter beschikking, ongeacht of de schakelaar op video of foto staat.
Het is jammer dat er geen onderscheidt is gemaakt voor het menu bij de stand van de schakelaar. Daardoor krijg je veel functies onder ogen die niet bestemd zijn voor hoe je de camera op dat moment gebruikt.
De ZR voor video
De naam Z Cinema vertelt duidelijk dat camera primair gericht is op video. De Nikon ZR heeft dan ook een aantal unieke video-gerichte functies aan boord. Een belangrijke is de mogelijkheid om de shutter-angle in te stellen.
Aan de weergave van het beeld heeft Nikon nagedacht. De ZR heeft de mogelijkheid om voor een waveform monitor te kiezen, en voor zebra-weergave. False color lijkt te ontbreken, maar het is wel mogelijk om een LUT te laden en desgewenst te importeren.
Behalve de bekende video-formats zoals ProRes 4:2:2, ProRes Raw, N-Raw, H.264 en H.265, heeft de Nikon ZR de mogelijkheid om in R3D NE 12-bit op te nemen. Hiermee is de ZR heel geschikt als tweede camera naast een RED cinema camera te fungeren.
De Nikon ZR kan audio opnemen in 32-bit float. Dit betekent dat je niet langer bang hoeft te zijn voor clipping. Dit maakt het heel eenvoudig en zorgeloos om video opnemen, al dan niet met een externe microfoon.
Het is vrij uniek en bewonderingswaardig dat Nikon ervoor gekozen heeft om bij de ZR beeldstabilisatie in te bouwen. Dit kan zowel in de normale stand, sport-stand en een elektronische beeldstabilisatie.
Filmen met de Nikon ZR in de praktijk
Ik heb de Nikon ZR mee uit genomen om te zien hoe de camera presteert zoals die uit de doos komt. Geen cage of andere hulpmiddelen, uitsluitend de camera en een Z 24-120mm f/4 S objectief.
Voor video is het bijna vanzelfsprekend dat de camera op buikhoogte gehouden wordt. Dit geeft de optimale stabiliteit. Daarbij moet het LCD-scherm naar de zijkant uitgeklapt worden.
Hoewel de ergonomie niet optimaal is, kan de camera op deze manier op de hand gelegd worden. De ruimte die het uitklappen van het LCD-scherm vrijmaakt biedt wat meer grip. Ik mis toch een goede grip aan de voorzijde.
De ergonomie zal echter voornamelijk lastig zijn als de camera voor fotografie gebruikt wordt. Voor video-setups speelt dit veel minder een rol. Zeker als er een cage en handgrip gebruikt wordt is dit ontwerp prima in orde.
Het is belangrijk om rekening te houden met de aansluitingen aan de zijkant. Een microfoon HDMI-aansluiting of USB-C voor stroom kan in de weg zitten bij het uitklappen van het LCD-scherm. Een externe monitor lost dit zonder problemen op.
De camera is prettig in het gebruik waarbij de voorste ontspanknop naast het objectief erg prettig is. Aangezien voor video nauwelijks instellingen gewijzigd hoeven worden, zoals diafragma of sluitertijd/shutter-angle, is het niet zo belangrijk hoe de verdere bediening is.
Het viel wel op dat de autofocus met de Z 24-120mm f/4 S niet bijster snel reageert. Soms duurde het lang voordat focus gevonden was. Of dit aan de instellingen ligt weet ik niet, daarvoor zou ik meer tijd nodig hebben of het uit te proberen.
De beeldstabilisatie is erg welkom bij het gebruik van de camera uit de hand. Het biedt extra stabiliteit dat merkbaar is. Vooral wanneer de brandpuntsafstand wat langer wordt.
Het wisselen van R3D NE naar de andere video formaten kan snel uitgevoerd worden via het touchscreen. Duik je het menu in, dat is het nodig om alle fotografie-instelmogelijkheden te negeren. Dit kan het zoeken naar een instelling wat lastiger maken.
Natuurlijk is het personaliseren van de camera een vereiste, zodat alle functies die je gaat gebruiken snel te bereiken zijn. Via het i-menu, het persoonlijke menu of via de drie programmeerbare toetsen boven op de camera.
Het is nergens aan te zien dat de camera aan staat als het LCD-scherm is dichtgeklapt. Dit dichtklappen van het scherm doe je niet zo vaak, tenzij het voor vervoer is. Je moet zorgen dat je de camera eerst uitzet voor je het dichtklapt.
De camera vertoont wel een klein beetje rolling shutter. Het onderstaande voorbeeld met de voorbijrijdende trein laat dit duidelijk zien. In verwacht dat in de praktijk weinig daarvan merkbaar zal zijn, maar het is goed om te weten.
De ZR voor fotografie
Ik heb de camera niet voor fotografie gebruikt, of getest. Het is immers een cinema-camera. Toch wil ik het even ter sprake brengen want de mogelijkheden voor fotografie hebben geen beperkingen.
De Nikon ZR doet in feite niet onder voor de Z6 III. Ik heb deze camera zelf niet in handen gehad, maar elke fotografie-functie die ik op Nikon camera's gezien heb is aanwezig. Toch is de camera geen vervanging voor de (duurdere) Z6 III.
Het komt dan weer neer op de ergonomie en bediening. Het ontbreken van een EVF telt ook mee. Daardoor zal het gebruik voor fotografie altijd minder prettig zijn. De ZR is en blijft een camera die ontworpen is voor video.
Ik vind het toch goed dat de functies wel ingebouwd zijn. Dit maakt de Nikon ZR simpelweg een heel complete camera die je nergens in hoeft te beperken.
Mijn conclusie
De Nikon ZR is een mooie, strak uitziende camera met een flinke lading prachtige functionaliteiten. Het grote scherm is even wennen, net als de spaarzame hoeveelheid knoppen. Naarmate de camera meer gebruikt wordt, wen je daar snel aan.
De mogelijkheden voor video zijn indrukwekkend, waaronder de 12-bit R3D NE video waarbij tot maximaal 15 stops dynamisch bereik behaald wordt. Bovendien is geen externe recorder nodig om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden.
Een extra compliment over de uitstekende passieve koeling en de beeldstabilisatie. Juist dit laatste is wat perfect is voor het uit de hand filmen. Ook de 32-bit float geluidsopnamen zijn erg prettig voor zorgeloze auto-opnamen.
Naast al die bewonderenswaardige functies en mogelijkheden ontbreken er wel wat dingen. False color is niet aanwezig, net als de mogelijkheid tot Anamorphic instellingen of een ingebouwd ND-filter. Ik zou ook verwachten dat een camera van dit kaliber ook Open Gate opname mogelijkheid zou hebben.
Sommige van deze functies zijn niet per se een noodzaak, maar het zou van de Nikon ZR een meer complete camera maken. Het zou me niet verbazen als Nikon dit bewaard voor een mark II of mark III.
Dat gezegd hebbende, het ontbreken van dit soort functies maakt het een niet minder capabele camera. Zeker niet voor de concurrerende prijs die de fabrikant voor de body vraagt. Met 2349 euro ligt de vraagprijs lager dan elke ander merk.
Twee keuzes die Nikon gemaakt heeft vind ik wat vreemd. Allereerst is dat er geen scheiding tussen het fotografie- en videomenu gemaakt is zodat alles altijd beschikbaar is. Dit zou de menu-bediening veel prettiger maken.
De andere vreemde, of ongewone keuze is het UHS-I micro-SD geheugenkaartje. Het opnemen van video naar deze kaart zal altijd beperkingen opleveren. Zelfs voor fotografie levert dit limitaties op, mocht je snelle actie willen fotograferen met pre-capture.
Kortom, voor wie op zoek is naar een video-gerichte hybride camera is de Nikon ZR een heel aantrekkelijke camera. De mogelijkheden zijn heel uitgebreid waarbij enkele unieke dingen zoals beeldstabilisatie,32-bit float audio en natuurlijk de R3D NE 12-bit opnamemogelijkheid.
Ben jij de persoon die op zoek is naar een video gerichte camera, dan kan ik de Nikon ZR zeker aanbevelen. En je krijgt er bovendien een volle set fotografie-mogelijkheden bij. Wat wil je nog meer?
Pluspunten voor video
- Minimalistisch onwerp
- Klein en compact, lichtgewicht
- Groot 4" LCD scherm
- Uitgebreide codex beschikbaar waaronder R3D NE 12-bit raw opname in 6K 60p
- Interne proxy-opnamen
- Alle video opnamemogelijkheden kunnen intern opgeslagen worden
- LUT 3D en CUBE bestanden kunnen geladen worden
- Wave form of histogram voor video
- Mogelijkheid tot shutter angle weergave
- Passieve koeling werkt goed
- Tot 125 minuten non-stop recording
- 32-bit float audio
- Heel gunstige prijs
Minpunten voor video
- Autofocus lijkt soms traag? (vereist meer testen mijnerzijds)
- Ergonomie is niet optimaal
- Menu wordt niet aangepast/beperkt bij keuze van video of foto
- UHS-I Micro-SD is een vreemde keuze als tweede kaart
- Geen full size HDMI aansluiting
- Geen extra 1/4"-20 aansluitingen op de camera body
- Weinig knoppen voor directe bediening
- Vertoont klein beetje rolling shutter
- Kantelscherm wordt belemmert door aansluitingen
- Geen open gate video
- Je ziet niet dat de camera aan is als het LCD scherm dicht is.
- Geen ingebouwd ND-filter of anamorphic instellingen
Met dank aan Nikon voor het beschikbaar stellen van deze camera.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
