Review: Nikon Z5 II

Een aparte knop voor Picture Control. Dit is voor wanneer je jpeg fotografeert handig. Gebruik je Picture Control niet, dan kan je de knop een andere functie geven.

Conclusie

Je krijgt de mogelijkheid om bepaalde Picture Controls uit te schakelen, zodat die niet langer in de lange lijst keuzes verschijnen. Hiermee wordt het eenvoudiger om de gewenste uitstraling snel te vinden.Veel functies die de camera biedt zijn beperkt tot het fotograferen in jpeg. Picture Control is vanzelfsprekend, maar ook de burst-opnamen tot 30 beelden per seconde en meervoudige belichtingen zijn alleen in jpeg.De hoge resolutie en focus stacking zijn losse beelden. Ze worden niet in de camera samengevoegd. Dit kan je later op de computer zelf doen, wat betekent dat je deze functies gewoon in het beeldformaat kan gebruiken.Het is opvallend hoeveel mogelijkheden de Nikon Z5 II biedt. Ondanks dat het een camera is die ruim onder de 2000 euro ligt, krijg je functies die vaak voorbehouden zijn voor de duurdere modellen. Het dubbele kaartslot is een goed voorbeeld, maar er is nog veel meer.