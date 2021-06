Nikon Z fc aangekondigd; een systeemcamera in retro-stijl

Nikon heeft vandaag een nieuwe DX formaat systeemcamera aangekondigd; de Nikon Z fc. De camera is geheel in retro-stijl uitgevoerd en ge´nspireerd op de Nikon FM2 uit 1982.





Bij de camera brengt Nikon ook twee nieuwe objectieven uit die passen in dezelfde stijl; de NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Silver Edition en de NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE.De Nikon Z fc heeft een 21 megapixel APS-C formaat sensor. Van binnen lijkt ie aardig op de Nikon Z50, met dezelfde sensor en processor.Wel beschikt de Z fc over een draai- en kantelbaar scherm en een USB-C aansluiting (voor laden en overzetten van beelden). Je kunt tot 11 foto's per seconde maken met de camera met gebruik van autofocus.Wat mij wel aanspreekt aan deze camera is de traditionele bediening met fysieke knoppen. Eerder zagen we dit ook bij de retro camera's van Fujifilm en daar bevalt dit me prima.